39 нобелівських лауреатів закликали світових лідерів не визнавати Путіна законно обраним президентом.

У відкритому листі проти режиму Володимира Путіна науковці, економісти та письменники закликали світових лідерів збільшити підтримку України в її протистоянні російському вторгненню, захистити політв'язнів у Росії, а також не визнавати Путіна законно обраним президентом.

Два роки тому Володимир Путін розпочав неспровоковану повномасштабну військову агресію проти України, що призвело до небачених з часів Другої світової війни смертей та руйнувань. Війна проти України збіглася зі зростаючим і жорстким придушенням політичного інакомислення та свободи слова всередині Росії. Останнім часом світ сколихнула смерть Олексія Навального, головного політичного супротивника Путіна. До ув’язнення, де його катували і вбивали, Навальний пережив спонсороване державою отруєння хімічною зброєю. Незважаючи на цей жахливий досвід, він зухвало вирішив повернутися до Росії, продемонструвавши справжній акт патріотизму.

Війна в Україні та вбивство Олексія Навального стосуються не лише Росії та України. Режим Путіна показав, що він становить явну і неминучу загрозу людству. З моменту приходу до влади у 2000 році Путін систематично демонтував пострадянські демократичні інститути та розпалював конфлікти в країнах колишнього СРСР. Повномасштабна агресія проти України та вбивство Олексія Навального ілюструють ескалацію загрози на новий рівень, оскільки режим В. Путіна вже не визнає жодних обмежень щодо порушення прав людини та міжнародних норм.

Жахи світових воєн ХХ століття підкреслили, що людство може уникнути самознищення, лише дотримуючись принципів демократії та міжнародних законів прав людини. Однак путінський режим цинічно зневажає ці принципи. Трагедії тоталітаризму ХХ століття вимагають відданості свободам і гідності особистості. Путін відверто їх порушує. Він перетворив Росію на сильно мілітаризовану поліцейську державу, озброєну найбільшим ядерним арсеналом, який становить екзистенційну загрозу для світу. Ці небезпеки були сформульовані Олексієм Навальним та іншими лідерами російської опозиції, повторюючи спадщину їхнього великого попередника та лауреата Нобелівської премії миру 1975 року, академіка Андрія Сахарова.

Ми, вчені з усього світу, закликаємо світових лідерів енергійно виступати за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародної академічної спільноти, ми глибоко стурбовані тим, що науковий прогрес опиняється під загрозою, коли диктатори підривають інтелектуальну свободу, особливо в часи, коли глобальна співпраця важливіша, ніж будь-коли, у тіні всесвітніх пандемій, зміни клімату та екзистенційної загрози зброї масового знищення.

Ми закликаємо світових лідерів і всіх людей доброї волі позбутися будь-яких ілюзій щодо Путіна і його злочинного режиму. Історія вчить нас, що умиротворення агресора означає заохочення подальших злочинів проти людяності. Жодні тимчасові пільги не можуть цього виправдати. Ми сповнені рішучості не повторювати Мюнхен-1938!

Ми закликаємо світових лідерів:

• Різко збільшити допомогу Україні. Україна має перемогти, а не просто «не програти». Своєчасна допомога зменшить людські втрати та допоможе вигнати агресора з української землі. Програш Путіна в акті військової агресії буде розглядатися як моральна перемога мільйонів росіян, що підбадьорить їхні надії на демократичне майбутнє та мобілізує їхній антивоєнний рух.

• Відстоювати права людини та підтримувати демократичну опозицію в Росії. Світова спільнота має об’єднатися, щоб захистити політичних в’язнів, які зараз зазнають тортур у Росії. Життя лідерів опозиції Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина, Лілії Чанишевої та багатьох інших перебувають у безпосередній небезпеці.

• Посилити підтримку громадян Росії , яким загрожують репресії через свої демократичні та антивоєнні політичні переконання та які потребують притулку.

• Підтримати російські демократичні антипутінські організації, що включає підтримку незалежних російських ЗМІ, чия роль у стимулюванні зміни режиму є критично важливою.

• Делегітимізувати незаконне утримання Путіним влади в Росії. Незважаючи на свою пропаганду, режим Путіна відчайдушно прагне визнання світової спільноти. Відмова визнати переобрання Путіна світовими лідерами надішле потужний сигнал про те, що світ більше не може вважати його «партнером».

Ми закликаємо людей доброї волі та їхні організації використовувати всі наявні ресурси для активного заохочення своїх політичних лідерів до протидії російській агресії та підтримки України. Ми віддаємо належне найвищій жертовності Олексія Навального та наголошуємо на важливості просування демократії та верховенства права для інтеграції Росії в спільноту демократичних країн. Завдяки спільним діям ми можемо зробити свій внесок у встановлення миру в Європі та запобігання глобальній катастрофі.

