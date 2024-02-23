П'ятсот північноамериканських та європейських діячів академічного, військового, культурного та політичного світу закликають країни Рамштайнської коаліції, починаючи з тих, які досі були найбільш стриманими, значно збільшити військову допомогу Україні, як кількісно, так і якісно.

УКРАЇНА. НЕ МОЖЕМО ЗДАВАТИСЯ!

Звернення до глав держав та урядів країн-членів Рамштайнської коаліції

Двостороння військова допомога Україні з боку окремих європейських держав залишається надзвичайно скромною. Серед найбільш економних членів коаліції Рамштайна – Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія, Люксембург та Франція. При цьому вони користаються зі щедрости своїх союзників, забуваючи про свою колишню чільну роль і послаблюючи європейську згуртованість.

Двостороння військова допомога Данії (3,5 млрд євро), Норвегії (3,6 млрд євро) та Нідерландів (2,5 млрд євро) перевищує допомогу Франції, Італії та Іспанії. Внесок Сполучених Штатів становить 44 млрд євро, Німеччини – 17 мільярдів, а Сполученого Королівства – понад 6 мільярдів.

Економіка воєнного часу, до якої закликав президент Французької Республіки в червні 2022 року не стала реальністю. Хоча виробництво самохідних артилерійських установок Caesar збільшилося вдвічі, виробництво снарядів, хоч і вважається пріоритетним, не перевищує 3000 снарядів на місяць, тоді як щомісячні потреби України в них становлять сотні тисяч.

Тоді як обсяг військової допомоги з боку всіх країн в складі коаліції Рамштайна впало до найнижчого рівня за багато місяців, становлячи один мільярд євро на місяць, Росія збільшила свій оборонний бюджет на 68%, довівши його до 106 мільярдів євро.

Порівняймо це з бюджетом України в 43 мільярди євро.

У цьому контексті видаються вже застарілими дебати між тими, хто виступає за те, щоб допомогу надавати «стільки, скільки потрібно», і тими, хто стверджує, що ми маємо забезпечити «все, чого потребує Україна, аби якнайшвидше виграти». Бо ж треба буде робити і те, і друге: з одного боку, надавати зброю в відповідній кількости й відповідної якости, і, з другого, протягом відповідного часу. І саме країни, що досі були найбільш економними, мали б насамперед послати потужний сигнал, що є символом довгострокової якісної та кількісної підтримки.

Чотири ескадрильї винищувачів Rafale для України

Якщо Dassault Aviation, як заявив її генеральний директор Ерік Трапп, є здатна подвоїти свої обсяги виробництва, Франція могла б швидко постачити Україні дві ескадрильї літаків Rafale (24 одиниці) у межах двосторонньої військової допомоги та, за згоди инших держав-членів ЄС, ще дві ескадрильї в рамцях Європейського механізму підтримки миру (EPF). Вартість: близько 5 мільярдів євро.

80 італійських штурмових вертольотів NH90

Сподіваємось, що Роберто Чинголані, генеральний директор Leonardo, обов'язково відповість на виклик – подвоїти обсяги виробництва NH90, що дозволить Італії швидко постачити близько сорока штурмових вертольотів і, знову ж таки, за згоди инших держав-членів ЄС, ще майже сорок у рамцях EPF. Вартість: близько 5 мільярдів євро.

Такі потужні сигнали, безсумнівно, спонукали б инші країни коаліції постачити сотні ракет Patriot, ATACMS, Taurus і Storm Shadow, а ще й 150 винищувачів F-16 на додаток до 60 вже запланованих.

Як іще раз показав Будапештський меморандум, гарантії безпеки здебільшого не варті й паперу, на яких вони надруковані. Єдина реальна гарантія безпеки, яку ми можемо запропонувати Україні сьогодні, – це постачання достатньої кількости та якости зброї. І тоді завтра, “відразу після перемоги в цій війні”, вона, як сказав президент Байден, стане “частиною НАТО”.

Підписанти:

Françoise Daucé (Франсуаза Досе, директор Центру російських, кавказьких та центральноєвропейських досліджень (CERCEC / EHESS), Франція)

Paula Dobriansky (Павлина Добрянська, колишній заступник Державного секретаря з глобальних питань, США)

Eugene Fama (Юджин Фама, лауреат Нобелівської премії з економіки (2013), професор фінансів імені Роберта Р. Маккорміка, США)

Francis Fukuyama (Френсіс Фукуяма, старший науковий співробітник Центру демократії, розвитку та верховенства права ім. Олів'є Номелліні; директор магістерської програми Форда Дорсі з міжнародної політики, Інститут міжнародних досліджень ім. Фрімена Сполі, США)

Timothy Garton Ash (Тімоті Гартон Еш, професор європейських студій, Коледж Святого Антонія, Оксфордський університет, професорський стипендіат Ісайї Берліна, Велика Британія)

Sandra Kalnieté (Сандра Калнієте, член Європейського парламенту, колишній міністр закордонних справ, колишній єврокомісар, Латвія)

David J. Kramer (Девід Дж. Крамер, колишній помічник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці, США)

Vytautas Landsbergis (Вітаутас Ландсберґіс, колишній президент Литовської Республіки)

Sylvie Lindeperg (Сільві Ліндеперґ, історик, професор Університету Париж 1 Пантеон-Сорбонна та почесний член Французького університетського інституту)

Olivier Mongin (Олів'є Монжен, письменник, есеїст і видавець, колишній директор журналу Esprit, Франція)

Jean-Sylvestre Mongrenier (Жан-Сильвестр Монґреньє, професор історії та географії, дослідник Французького інституту геополітики (Університет Париж VIII), Франція)

Roger Myerson (Роджер Маєрсон, лауреат Нобелівської премії з економіки (2007), професор економіки та державної політики Чиказького університету, США)

Andrei Piontkovsky (Андрій Піонтковський, політолог, колишній член Координаційної ради російської опозиції, запрошений науковий співробітник Гудзоновського інституту, Росія/США)

Jean-Pierre Sauvage (Жан-П'єр Соваж, лауреат Нобелівської премії з хімії (2016), почесний професор Страсбурзького університету, Франція)

Guy Verhofstadt (Ґі Вергофстадт, депутат Європейського парламенту, колишній прем'єр-міністр Бельгії)

Nicolas Werth (Ніколя Верт, почесний директор з досліджень, CNRS, голова Mémorial-France)

&

Filippos Andrianos (Філіппос Андріанос, комодор (у відставці), ВМС Греції, Греція)

Mart De Kruif (Март де Круїф, генерал-лейтенант (у відставці), Нідерланди)

Jan Gavrila (Ян Ґавріла, генерал-майор (у відставці), Румунія)

Gert-Johannes Hagemann (Ґерт-Йоханнес Хагеманн, генерал-майор (у відставці), німецька армія, Німеччина)

Christopher Harper (Крістофер Гарпер, маршал авіації (у відставці), колишній генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, Велика Британія)

Willy Herteleer (Віллі Гертелер, адмірал (у відставці), колишній міністр оборони, Бельгія)

Jean-Paul Perruche (Жан-Поль Перруш, генерал, колишній Генеральний директор Військового штабу Європейського Союзу, Франція)

Marc Thys (Марк Тис, генерал-лейтенант (у відставці), колишній заступник міністра оборони, Бельгія)

Pekka Toveri (Пекка Товері, генерал-майор у відставці, член парламенту, Фінляндія)

Klaus Wittmann (Клаус Віттманн, бригадний генерал, професор сучасної історії Потсдамського університету, Німеччина)

&

Jean-Christophe Abramovici (Жан-Крістоф Абрамовічі, професор університету, директор департаменту французької та порівняльної літератури, Університет Сорбонна, Франція)

Gian Paolo Accardo (Джан Паоло Аккардо, співзасновник і головний редактор Voxeurop, Бельгія/Франція)

Felix Ackermann (Фелікс Акерманн, професор публічної історії, Гаґенський заочний університет, Німеччина)

Cengiz Aktar (Дженгіз Актар, професор політології, Афінський університет)

Sergey Alexeev (Сергій Алєксєєв, економіст з питань охорони здоров'я, старший науковий співробітник, Сіднейський університет, Австралія)

Milagros Alvarez-Verdugo (Мілаґрос Альварес-Вердуґо, асоційований професор кафедри міжнародного та європейського права, Університет Барселони, Іспанія)

Vera Ammer (Вєра Аммер, член правління Міжнародного Меморіалу, член Ініціативи за демократичну Україну, Німеччина)

Katarina Ammitzboll (Катаріна Аммітцболл, колишній член парламенту, Данія)

Guillaume Ancel (Ґійом Ансель, підполковник у відставці, письменник, есеїст, автор блогу "Ne Pas Subir", Франція)

Olga Andriewsky (Ольга Андрієвська, професор історії, Трентський університет, Канада)

Anthony Arnull (Ентоні Арнулл, почесний професор європейського права Бірмінґемського університету, Велика Британія)

Martin Aust (Мартін Ауст, професор історії Східної Європи, президент Асоціації східноєвропейських істориків, Боннський університет, Німеччина)

Petras Auštrevičius (Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту, Литва)

Nicolas Auzanneau (Ніколя Озанно, перекладач, Франція/Бельгія)

Serge Avedikian (Серж Аведікян, актор і режисер, Франція)

Filiz Tutku Aydın (Філіз Тутку Айдин, асоційований професор кафедри соціальних наук, Університет Анкари, Туреччина)

Audronius Ažubalis (Аудронюс Ажубаліс, член парламенту, заступник голови Комітету з європейських справ, колишній міністр закордонних справ, Литва)

Klaus Bachmann (Клаус Бахманн, професор соціальних наук, Варшавський університет SWPS, Польща)

Licia Bagini (Ліція Баґіні, викладач італійської мови та цивілізації, заступник декана з міжнародних відносин, Університет Пуатьє, Франція)

Jars Balan (Ярс (Ярослав) Балан, директор Центру українсько-канадських студій ім. Куле, Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, Канада)

Margarita M. Balmaceda (Марґарита М. Балмаседа, професор дипломатії та міжнародних відносин, Університет Сетон Холл, США)

Marta Barandiy (Марта Барандій, Президент Promote Ukraine, Бельгія)

Christine Baron (Крістін Барон, професор порівняльного літературознавства, Університет Пуатьє, Франція)

Oksana Bashuk Hepburn (Оксана Башук Гепберн, колишня директорка Канадської комісії з прав людини, член-засновниця Канадської групи підтримки демократії в Україні, Канада)

Claudia Basta (Клаудія Баста, старший науковий співробітник, член Утрехтського університету, скарбник організації "Наука за демократію", Нідерланди)

Gilles Bataillon (Жиль Батайон, соціолог, директор з досліджень Вищої школи соціальних досліджень (EHESS), Франція)

Pierre Bayard (П'єр Байяр, почесний професор Університету Париж 8, Франція)

Stefan Bayer (Штефан Байєр, професор військової та екологічної економіки, Німецький інститут оборонних і стратегічних досліджень (GIDS), Університет імені Гельмута Шмідта, Гамбург, Німеччина)

Daniel Beauvois (Даніель Бовуа, колишній директор Центру французької цивілізації, Варшавський університет, Франція)

Kris Beckers (Кріс Бекерс, Почесний консул України в Бельгії)

Mark R. Beissinger (Марк Р. Бейсінґер, професор політології, Прінстонський університет, США)

Germà Bel (Джерма Бель, професор економіки, Університет Барселони, Іспанія)

Ondřej Benešík (Ондржей Бенешик, член парламенту, Чеська Республіка)

Martine Benoit (Мартін Бенуа, професор германістики, Університет Лілля, Франція)

Marco Bentivogli (Марко Бентіволі, експерт з промислової та трудової інноваційної політики, координатор Base Italia, Італія)

Gérard Bensussan (Жерар Бенсуссан, філософ, почесний професор Страсбурзького університету, Франція)

Alberto Berretti (Альберто Берретті, викладач математичного аналізу, Римський університет "Тор Вергата", Італія)

Olga Bertelsen (Ольга Бертельсен, асоційований професор кафедри глобальної безпеки та розвідки, Університет Тіффіна, США)

Dietrich Beyrau (Дітріх Бейрау, почесний професор, Тюбінгенський університет ім. Еберхарда Карла, Німеччина)

Martin Bialecki (Мартін Бялецький, головний редактор журналу Internationale Politik (IP), Німеччина)

Florin Bilbiie (Флорін Білбі, професор економіки, Кембриджський університет, Велика Британія)

Annick Bilobran-Karmazyn (Аннік Білобран-Кармазин, Президент ADVULE, Франція)

Volodymyr Bilotkach (Володимир Білоткач, асоційований професор кафедри авіаційного менеджменту, Університет Пердью, головний редактор журналу "Управління повітряним транспортом", США)

Steven Blockmans (Стівен Блокманс, науковий директор CEPS, старший науковий співробітник ICDS (Таллінн), головний редактор European Journal of Foreign Affairs, професор Коледжу Європи, Бельгія)

Thomas Boccon-Gibod (Томас Боккон- Ґ ібод, викладач філософії політики, права та стандартів, Університет Гренобль-Альпи, Франція)

Katrin Boeckh (Катрін Бекх, професор історії Східної Європи, Інститут Лейбніца з вивчення Східної та Південно-Східної Європи, Реґенсбург, Мюнхенський університет, Німеччина)

Giovanni Boggero (Джованні Боджеро, ад'юнкт-професор кафедри конституційного права, Туринський університет, Італія)

Vassilios Bogiatzis (Васіліос Боґіаціс, науковий та викладацький співробітник, Університет Пантейон, Афіни, Греція)

Étienne Boillet (Етьєн Буало, викладач італійських студій, Університет Пуатьє, Франція)

Étienne Boisserie (Етьєн Буасері, професор нової та новітньої історії Центральної Європи, Національний інститут мов та цивілізацій Сходу, Франція)

Michele Boldrin (Мішель Болдрін, професор економіки в галузі гуманітарних і природничих наук, завідувач кафедри економіки, Вашингтонський університет у Сент-Луїсі, США)

Denys Bondar (Денис Бондар, асоційований професор, Університет Тулейн, США)

Igor Boni (Іґор Боні, президент Радикальних італійських сил, Італія)

Marie-Anne Bonucci (Марі-Анн Бонуччі, професор сучасної історії, Університет Париж 8, Франція)

Dominique Bourg (Домінік Бурґ, почесний професор, Університет Лозанни, Швейцарія)

Alain Bourges (Ален Бурж, відеохудожник, письменник, старший викладач мистецтва на пенсії, Вища європейська школа мистецтв Бретані, Франція)

Jean-Loup Bourget (Жан-Лу Бурже, почесний професор кінознавства, Вища нормальна школа, Франція)

John Bowis (Джон Бовіс, колишній член Європейського парламенту та парламенту Великої Британії)

Yordan Bozhilov (Йордан Божилов, президент Софійського безпекового форуму, колишній заступник міністра оборони Болгарії)

Sarah Brajbart-Zajtman (Сара Брайбарт-Зайтман, філософ, журналіст, колишній директор журналу "Regards", Бельгія)

Alberto Bramati (Альберто Браматі, асоційований професор кафедри французької лінгвістики Міланського університету, Італія)

Gastone Breccia (Ґастоне Бречча, військовий історик, дослідник в Університеті Павії, Італія)

Thomas Bremer (Томас Бремер, почесний професор східнохристиянських студій, Університет Мюнстера, Німеччина)

Michel Briand (Мішель Бріан, почесний професор класики, Університет Пуатьє, Франція)

Giovanna Brogi (Джованна Броджі, почесний професор Міланського університету, Італія)

Mariana Budjeryn (Маріяна Буджерин, старший науковий співробітник, Белфер-центр Гарвардської школи Кеннеді, Проект з управління атомною енергією, США)

Giovanni Caggiano (Джованні Каджіано, професор економіки та менеджменту, Університет Падуї, Італія)

Daniela Caglioti (Даніела Кальйоті, професор сучасної історії, Неаполітанський університет Федеріко ІІ, Італія)

Michel Caillouët (Мішель Кайюе, колишній посол ЄС, президент Союзу європейських федералістів, Франція)

Marc Capelle (Марк Капель, журналіст і письменник, колишній директор Школи журналістики Лілля (ES), Франція)

Marco Cappato (Марко Каппато, колишній депутат Європейського парламенту, Італія)

Paulo Casaca (Пауло Касака, колишній член португальського парламенту та Європейського парламенту, Португалія)

Arnaud Castaignet (Арно Кастаньє, віце-президент європейської технологічної компанії, Франція)

Francesco Matteo Cataluccio (Франческо Маттео Каталуччіо, письменник та есеїст, Італія)

Giovanni Catelli (Джованні Кателлі, письменник, поет, кореспондент East Journal, Італія)

Giuliano Cazzola (Джуліано Каццола, журналіст, підприємець, колишній член парламенту і колишній профспілковий діяч, Італія)

Lorenzo Ceva Valla (Лоренцо Чева Валла, фотограф і кінорежисер, Італія)

Fabien Chevalier (Фаб'єн Шевальє, почесний президент Sauvons l'Europe, член національного бюро Європейського руху, Франція)

Igor Chocholak (Ігор Чочолак, президент Асоціації українців у Бельгії)

Walter Clemens (Волтер Клеменс, асоційований професор Гарвардського центру російських та євразійських досліджень ім. Девіса, почесний професор політології Бостонського університету, США)

Daniel Coche (Даніель Кош, письменник-режисер-продюсер, колишній викладач Страсбурзького університету, Франція)

Mélodie Combot (Мелоді Комбо, старший викладач юридичного факультету Ам'єнського університету, Франція)

John Connelly (Джон Коннеллі, професор Сідні Геллмана Ермана, Каліфорнійський університет у Берклі, США)

Catherine Coquio (Катрін Кокіо, письменниця, професор порівняльного літературознавства в Університеті Париж-Дідро, співзасновниця Комітету Сирія-Європа, Франція)

Jacques Crémer (Жак Кремер, професор економіки, Тулузька школа економіки, Франція)

Georges Dallemagne (Жорж Даллеман, член парламенту, Бельгія)

Christophe D’Aloisio (Крістоф Д'Алоізіо, науковий співробітник Науково-дослідного інституту релігії, духовності, культури, суспільства (RSCS, Лувенський університет), Бельгія)

Andriy Danylenko (Андрій Даниленко, професор російської та слов'янської лінгвістики, Університет Пейс, США)

Pierre d’Argent (П'єр д'Аржан, професор міжнародного права, Лувенський університет, член Інституту міжнародного права, Бельгія)

Francesco D’Arrigo (Франческо Д'Арріго, директор Італійського інституту стратегічних досліджень, Італія)

Annie Daubenton (Енні Дюбентон, журналіст, есеїст та консультант, спеціаліст з питань Центральної та Східної Європи (Польща, Росія, Україна), Франція)

Julia David (Джулія Давід, асоційований член Інституту нової та новітньої історії (CNRS/ENS), Франція)

Franziska Davies (Франциска Девіс, дослідниця Центру дослідження історії епохи (ZZF), Потсдам, Німеччина)

Bernard De Backer (Бернард Де Бакер, соціолог, письменник, Брюссель, Бельгія)

Costantino De Blasi (Костантино Де Блазі, економіст, засновник "Liberi Oltre le Illusioni", Італія)

Martine de Gaudemar (Мартін де Ґодемар, філософ, почесний професор Університету Париж-Нантер, Франція)

Isabelle de Mecquenem (Ізабель де Меккенем, професор філософії та член Ради мудреців освіти Міністерства освіти Франції, Франція)

Sébastien Denis (Себастьян Дені, професор Університету Париж 1 Пантеон Сорбонна, Франція)

Gérard Deprez (Жерар Депре, державний міністр, Бельгія)

Tatyana Deryugina (Тетяна Дерюгіна, асоційований професор та науковий співробітник факультету Шебік, Університет Іллінойсу, США)

Guillaume Devin (Ґійом Девін, почесний професор, Sciences Po Paris, Франція)

Orest Deychakiwsky (Орест Дейчаківський, співголова Трансатлантичної робочої групи з питань України, колишній старший політичний радник Гельсінської комісії США, США)

Christian Dietrich (Крістіан Дітріх, колишній учасник антикомуністичного опору в Німеччині, протестантський пастор, Ерфурт, Німеччина)

Martin Dietze (Мартін Дітце, президент Німецько-українського культурного товариства (Deutsch-Ukrainischer Kulturverein e.V.), публіцист, Німеччина)

Massimiliano Di Pasquale (Массіміліано Ді Паскуале, асоційований науковий співробітник Інституту соціальних наук і стратегічних досліджень імені Джино Джермані та директор l’Observatoire de l’Ukraine (Рим), Італія)

Steffen Dobbert (Штеффен Добберт, журналіст, автор книги "Ukraine verstehen", Klett-Cotta-Verlag, Берлін, Німеччина)

Elise Domenach (Еліз Доменах, викладач кінознавства у Вищій нормальній школі Ліона, Франція)

Stéphane Dorin (Стефан Дорен, професор соціології, Університет Ліможа, Франція)

Françoise Dubor (Франсуаза Дюбор, професорка літератури і театрознавства, Університет Пуатьє, Франція)

Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko (Жан-Бернар Дюпон-Мельниченко, професор історії, почесний декан Коледжу ІА ПІВ Ам'єнської академії, Франція)

Olivier Dupuis (Олів'є Дюпюї, колишній член Європейського парламенту, Бельгія/Італія)

Emmanuel Dupuy (Еммануель Дюпюї, президент Інституту перспективних та безпекових досліджень в Європі (IPSE), Франція)

Robert Eberhart (Роберт Ебергарт, асоційований професор, Університет Сан-Дієго, США)

Marc Elie (Марк Елі, науковий співробітник CNRS, заступник директора Центру досліджень Росії, Кавказу та Центральної Європи (Cercec), Франція)

Michel Eltchaninoff (Мішель Елчанінов, філософ, журналіст та есеїст, головний редактор журналу Philosophie, Франція)

Michael Emerson (Майкл Емерсон, асоційований науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS), Бельгія)

Nino Evgenidze (Ніно Євґенідзе, виконавчий директор Центру досліджень економічної політики (EPRC), Грузія)

Martin Exner (Мартін Екснер, член парламенту, Чеська Республіка)

Jean-Louis Fabiani (Жан-Луї Фабіані, почесний професор соціології та соціальної антропології Центральноєвропейського університету, Відень, член Academia Europaea, Франція/Австрія)

Marta Farion (Марта Фаріон, президент Києво-Могилянської фундації Америки, США)

Penelope Faulkner (Пенелопа Фолкнер, віце-президент організації "Quê Me: Дії за демократію у В'єтнамі", Франція)

Vita Faychuk (Віта Файчук, професор економіки та фінансів, Коледж Густава Адольфа, США)

Tomáš Fiala (Томаш Фіала, сенатор, Чеська Республіка)

Jan Fidrmuc (Ян Фідрмуц, професор, Школа менеджменту IESEG, Університет Лілля, Франція)

Andrej Findor (Андрей Фіндор, асоційований професор, Університет Коменського, Братислава, Словаччина)

Rory Finnin (Рорі Фіннін, асоційований професор кафедри українознавства, член парламенту коледжу Робінсон, Кембриджський університет, Велика Британія )

Joerg Forbrig (Йорг Форбріг, керуючий директор, Трансатлантичні трасти, Німецький фонд Маршалла США, Німеччина)

Claude Forest (Клод Форест, почесний професор Страсбурзького університету, Франція)

Alexandre François (Александр Франсуа, дослідник у галузі лінгвістики, CNRS, Франція)

Renée Fregosi (Рене Фреґозі, філософ, директор з досліджень у галузі політології, Університет Париж 3 – Сорбонна, Франція)

Gerald Friedman (Джеральд Фрідман, професор економіки, Університет штату Массачусетс в Амгерсті, США)

Daniel Friedmann (Райнхард Фрьотшнер, заступник головного редактора, Лейбніц Інститут досліджень Східної та Південно-Східної Європи (IOS), Регенсбург, Німеччина)

Reinhard Frötschner (Райнхард Фрьотшнер, заступник головного редактора, Інститут досліджень Східної та Південно-Східної Європи Лейбніца (IOS), Регенсбург, Німеччина)

Ralf Fücks (Ральф Фюкс, директор Центру ліберальної сучасності, Берлін, Німеччина)

Mischa Gabowitsch (Міша Ґабовіч, науковий співробітник Лізе Майтнер, Дослідницький центр історії трансформацій (RECET), Віденський університет, Австрія)

Philippe Gabriel (Філіп Габріель, старший викладач з питань освіти та навчання, LIRDEF, Авіньйонський університет, Франція)

Xavier Galmiche (Ксав'є Ґальміш, професор центральноєвропейських студій, кафедра славістики, Університет Париж-IV Сорбонна, Франція)

Natalia Gamalova (Наталія Ґамалова, професор російської мови та літератури, кафедра славістики, Університет Ліон 3, Франція)

Nicolas Gavoille (Ніколя Ґавуа, асоційований професор, Стокгольмська школа економіки, Рига, Латвія)

Lucyna Gebert (Люцина Ґеберт, професор слов'янського мовознавства, Університет Ла Сапієнца, Рим, Італія)

Michael Gentile (Майкл Джентайл, професор гуманітарної географії, Університет Осло, Норвегія)

Aleksandar Georgiev (Александар Георгієв, полковник (у відставці), Болгарія)

Michael Gerten (Міхаель Ґертен, філософ, викладач філософії та політичної теорії, Бамберзький університет, Німеччина)

Catherine Gery (Катрін Ґері, професор російської літератури та кіно в Іналко, співдиректор Центру досліджень Європи-Євразії (CREE), Франція)

Fabio Ghironi (Фабіо Гіроні, професор економіки ім. Пола Ф. Ґлейзера, Вашингтонський університет, США)

Mridula Ghosh (Мрідула Гош, викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет "Могилянська академія", Україна)

Anke Giesen (Анке Ґізен, член правління Міжнародного Меморіалу та Меморіалу Дойчланд, Берлін, Німеччина)

Josip Glaurdić (Йосип Ґлаурдіч, професор, директор Інституту політичних наук Люксембурзького університету)

Witold Gnauck (Вітольд Гнаук, виконавчий директор Німецько-польської наукової фундації, Німеччина)

Sébastien Gobert (Себастьян Ґобер, журналіст, Франція/Україна)

Christian Godin (Крістіан Ґоден, почесний професор філософії, Університет Клермон-Ферран, Франція)

Anne Godlewska (Анна Годлевська, почесний професор географії, Королівський університет, Канада)

Odile Goerg (Оділь Ґерґ, почесний професор історії сучасної Африки, Університет Париж-Сіті, Франція)

Bernard Golse (Бернар Ґольз, психоаналітик, психіатр, професор Паризького університету ім. Рене Декарта, засновник Сучасного інституту дітей, Франція)

Svetlana Gorshenina (Свєтлана Горшеніна, історик, мистецтвознавець, історик і фахівець з Центральної Азії, директор з досліджень CNRS Eur'Orbem, Університет Париж-Сорбонна, Франція)

Paul Gragl (Пауль Ґраґль, професор європейського права, Університет Грацу, Австрія)

Iegor Gran (Єгор Ґран, письменник, Франція)

Andrea Graziosi (Андреа Ґраціозі, професор сучасної історії, Неаполітанський університет Федеріко ІІ, Італія)

Michael Grinfeld (Майкл Ґрінфельд, читач, кафедра математики та статистики, Університет Стратклайд, Велика Британія)

Paul Grod (Павло Ґрод, Президент Світового Конґресу Українців, США)

Tomasz Grzegorz Grosse (Томаш Ґжеґож Ґросс, професор, завідувач кафедри політики ЄС, Інститут європейських студій, Варшавський університет, Польща)

Iulian Groza (Юліан Гроза, виконавчий директор, Інститут європейської політики та реформ (IPRE), Молдова)

Yaryna Grusha (Ярина Груша, письменниця, перекладачка, професорка, Університет Студі, Мілан, Італія)

Jaroslaw Gryz (Ярослав Гриз, професор, факультет безпеки, Університет військових досліджень, Варшава, Польща)

Danilo Guaitoli (Даніло Ґуайтолі, ад'юнкт-професор, факультет економіки, Нью-Йоркський університет, США)

Raphaëlle Guidée (Рафаель Ґіде, старший викладач, UITA, Університет Пуатьє, Франція)

Andrea Gullotta (Андреа Ґуллотта, професор, Університет Палермо, Італія)

Dóra Győrffy (Дора Дьорфі, професор економіки, Університет Корвінуса в Будапешті, Угорщина)

Guy Haarscher (Ґі Гаршер, філософ, почесний професор, Вільний університет Брюсселя (ULB), почесний професор Коледжу Європи, Бельгія)

Daniel S. Hamilton (Деніел С. Гамільтон, президент, Трансатлантична мережа лідерства, США)

Kate Hansen Bundt (Кейт Хансен Бундт, генеральний секретар Норвезького атлантичного комітету, Норвегія)

Atte Harjanne (Атте Гарянне, член парламенту, Фінляндія)

Rebecca Harms (Ребекка Гармс, колишній член Європейського парламенту, колишній співпрезидент Парламентської асамблеї EURO-NEST, Люхов-Данненберґ, Німеччина)

Mark Harrison (Марк Гаррісон, почесний професор економіки, Університет Воріка, Велика Британія)

Patrick Hassenteufel (Патрік Гассентефель, професор політології в Університеті Версаль-Сен-Квентін-ан-Івелін та науковий співробітник CESDIP/CNRS, Франція)

Jakob Hauter (Якоб Гаутер, автор, Велика Британія/Німеччина)

Pavel Havlicek (Павел Гавлічек, дослідник Асоціації міжнародних відносин (AMO), Чеська Республіка)

Nicolas Hayoz (Ніколя Гайоз, професор європейських та слов'янських студій, Фрібурзький університет, Швейцарія)

Moshe Hazan (Моше Хазан, професор економіки, Університет Монаша, Австралія)

Nathalie Heinich (Наталі Гейніч, соціолог, директор з досліджень, CNRS, Франція)

Richard Herzinger (Ріхард Герцінгер, оглядач, Берлін, Німеччина)

Christophe Hillion (Крістоф Гілліон, професор європейського права, Університет Осло, Норвегія)

Marek Hilšer (Марек Гільшер, сенатор, Чеська Республіка)

Markéta Hodouskova (Маркета Годоускова, президент асоціації Czech-In та асоціації Kino Visegrad з промоції Центральної Європи, Франція)

Anton Hofreiter (Антон Хофрайтер, голова Комітету у європейських справах Бундестагу, Німеччина)

Kate Holland (Кейт Голланд, асоційований професор кафедри слов'янських мов і літератур Торонтського університету, Канада)

Marie Holzman (Марі Гольцман, китаєзнавець, президент "Солідарності Китаю", Франція)

Cyril Hovorun (Кирило Говорун, професор, Стокгольмський університетський коледж, Швеція)

Ulrich Huygevelde (Ульріх Гюйгевельде, координатор центру фотожурналістики Géopolis у Брюсселі та редакції "Єврорадіо", Бельгія)

Olena Ivus (Олена Івус, асоційований професор та наукова співробітниця Марі Шанц, науковий співробітник Школи бізнесу Сміта, Королівський університет, Канада)

Peter Jackson (Пітер Джексон, професор, завідувач кафедри глобальної безпеки, Університет Ґлазго, виконавчий директор Шотландської ради з глобальних питань, Велика Британія)

Hubertus Jahn (Губертус Ян, почесний професор історії Росії та Кавказу, Кембриджський університет, член парламенту в Клер-коледжі, Кембридж, Велика Британія )

Rune Jansen Hagen (Руне Янсен Гаґен, професор економіки, Бергенський університет, Норвегія)

Krystyna Jaworska (Кристина Яворська, професор польської мови та літератури, Туринський університет, Італія)

Steven Jobbitt (Стівен Джоббіт, асоційований професор кафедри історії Росії та Східної Європи, Лейкхедський університет, Тандер-Бей, Канада)

Luba Jurgenson (Люба Юрґенсон, письменниця, перекладачка, професорка російської літератури в Університеті Париж-Сорбонна, Франція)

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė (Ієва Качинскайте-Урбоніене, член парламенту, Литва)

Martin Kahanec (Мартін Каханець, професор економіки, бізнесу та менеджменту, Academia Europaea, директор Центру прав людини Шаттука, Австрія)

Karl-Heinz Kamp (Карл-Хайнц Камп, колишній спеціальний радник Міністерства оборони Німеччини, Німеччина)

Andreas Kappeler (Андреас Каппелер, почесний професор історії Східної Європи, Віденський університет, Австрія)

Ewa Karwowski (Єва Карвовскі, старший викладач економіки розвитку, Королівський коледж Лондона, Велика Британія)

Isabelle Kersimon (Ізабель Керсімон, Почесний президент Інституту досліджень радикальних настроїв (INRER), Франція)

Natalia Khanenko-Friesen (Наталія Ханенко-Фрізен, професор, кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляка, Альбертський університет, Канада)

Christian Kaunert (Крістіан Каунерт, професор міжнародної політики безпеки, Дублінський міський університет та Університет Південного Уельсу, Велика Британія)

Lucie Kempf (Люсі Кемпф, сташий викладач кафедри російської мови та літератури, Університет Лотарингії, Франція)

Anita Khachaturova (Аніта Хачатурова, докторант з політології, Cevipol, ULB, Бельгія)

Doug Klain (Даґ Клайн, позаштатний дослідник, Євразійський центр, Атлантична рада, США)

Bohdan Klid (Богдан Клід, науковий співробітник, Канадський інститут українських студій, Альбертський університет)

Nikolai Klimeniouk (Ніколай Клименюк, журналіст, керівник програми "Ініціатива Кворум" неурядової організації "Європейський обмін", Берлін, Німеччина)

Aleksandr Ključnikov (Александр Ключніков, професор економіки та бізнес-адміністрування, Європейський центр бізнес-досліджень, Пан'європейський університет, Чеська Республіка)

Saskia Kluit (Саскія Клюйт, сенатор, Нідерланди)

Gerd Koenen (Ґерд Кьонен, історик, публіцист, автор книги "Комплекс Росії: німці та Схід 1900-1945", Німеччина)

Wolfgang Koeth (Вольфґанґ Кет, старший викладач, Європейський інститут державного управління (EIPA), Маастрихт, Нідерланди)

Zenon E. Kohut (Зенон Е. Когут, почесний професор класики та релігії, колишній директор Канадського інституту українських студій, Альбертський університет, Канада)

Ondřej Kolář (Ондржей Колар, член парламенту, Чеська Республіка)

Miroslav Kollár (Мірослав Коллар, колишній член парламенту, Словаччина)

Ann Komaromi (Енн Комаромі, професор Центру порівняльного літературознавства та слов'янських мов і літератур, науковий співробітник Коледжу Вікторії, Університет Торонто, Канада)

Leon Kosals (Леон Косалс, професор, Університет Торонто, Канада)

Oskar Kowalewski (Оскар Ковалевські, професор фінансів, Школа менеджменту IESEG, Франція)

Oksana Kozlova (Оксана Козлова, викладач російської мови, факультет літератури, перекладу та комунікації, Вільний університет Брюсселя, Бельгія)

Lyudmyla Kozlovska (Людмила Козловська, президент Фундації "Відкритий Діалог", Брюссель, Бельгія)

Leo Krasnozhon (Лео Красножон, ад'юнкт-професор кафедри економіки, Університет Лойоли, Новий Орлеан, США)

Joachim Krause (Йоахім Краузе, почесний професор Кільського університету, почесний директор Інституту політики безпеки Кільського університету (ISPK), Німеччина)

Volodymyr Kravchenko (Володимир Кравченко, професор кафедри історії, класики та релігії Альбертського університету, Канада)

Eerik-Niiles Kross (Еерік-Ніілес Кросс, член парламенту, колишній директор розвідувальних служб, Естонія)

Olha Krupa (Ольга Крупа, асоційований професор кафедри державного управління, Університет Сіетла, США)

Jacek Kucharczyk (Яцек Кухарчик, президент Інституту публічних справ (IPA), Польща)

Marek Kuchciński (Марек Кухцінський, член парламенту, Польща)

Lorenz Kueng (Лоренц Куенґ, асоційований професор, Університет Лугано, Швейцарія)

Batu Kutelia (Бату Кутелія, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, колишній посол у США, Грузія)

Justine Lacroix (Жюстін Лакруа, професор кафедри політології, директор Центру політичної теорії, Вільний університет Брюсселя (ULB), Бельгія)

Bertrand Lambolez (Бертран Ламболез, професор неврології, директор з досліджень INSERM, віце-президент організації "За Україну, за її свободу і батьківщину", Франція)

Karel Lannoo (Карел Ланноо, генеральний директор Центру європейських політичних досліджень (CEPS), Бельгія)

Vladyslav Lanovoy (Владислав Лановой, ад'юнкт-професор юридичного факультету Лавальського університету, Канада)

Éric Lecerf (Ерік Лекерф, старший викладач, кафедра філософії, Університет Париж VIII, Франція)

Aurélie Ledoux (Орелі Леду, старший викладач, Університет Париж-Нантер, Франція)

Sonia Le Gouriellec (Соня Ле Ґурєлек, старший викладач політології, Католицький університет Лілля, Франція)

Atis Lejin̦š (Атіс Лежинш, колишній член парламенту, засновник Латвійського інституту міжнародних відносин, Латвія)

Nathalie Lemaire (Наталі Лемар, викладач Школи письмового та усного перекладу ISTI-Cooremans ULB, Бельгія)

Sarah Leonard (Сара Леонард, професор міжнародної безпеки, Університет Південного Уельсу, Велика Британія)

Mathieu Lericq (Матьє Лерік, дослідник кінознавства, Університет Париж 8 Венсен Сен-Дені, Франція)

Frank Ledwidge (Френк Ледвідж, викладач військових студій, Портсмутський університет, Велика Британія)

Rūta Liepiņa (Рута Лієпіна, перекладачка, Бельгія)

Jonathan Littell (Джонатан Літтелл, письменник, лауреат Гонкурівської премії, Франція)

Frédérique Longuet Marx (Фредерік Лонґе Маркс, антрополог, асоційований член Cetobac (EHESS), Франція)

Mihhail Lotman (Міхаїл Лотман, почесний професор Талліннського університету, професор-дослідник Тартуського університету, колишній член парламенту, Естонія)

Lubomyr Luciuk (Любомир Луцюк, професор кафедри політології та економіки, Королівський військовий коледж Канади)

Volodymyr Lugovskyy (Володимир Луговський, асоційований професор економіки, директор аспірантури, Університет Індіани, США)

Joep Lustenhouwer (Йоеп Люстенгаувер, ад'юнкт-професор кафедри економіки, Гейдельберзький університет, Німеччина)

Euan MacDonald (Юан Макдональд, журналіст, Київ, Україна)

Neil MacFarlane (Ніл Макфарлейн, почесний професор, Оксфордський університет, Велика Британія)

Jaak Madison (Яак Медісон, депутат Європейського парламенту, Естонія)

Robert Maier (Роберт Майєр, історик, совєтолог, експерт з підручників, Німеччина)

Pandeli Majko (Панделі Майко, колишній прем'єр-міністр Албанії)

Martin Malek (Мартін Малек, політолог, автор і видавець книг, Відень, Австрія)

Daria Malova (Дарія Малова, професор політології, Університет Коменського, Братислава, Словаччина)

Silvja Manzi (Сільвія Манці, колишній секретар Італійських радикалів, Італія)

Matteo Marchesini (Маттео Марчезіні, поет, казкар і літературний критик, Італія)

Damien Marguet (Дам'єн Марґе, ад'юнкт-професор, співзавідувач кафедри кінознавства, Університет Париж 8 Венсен Сен-Дені, Франція)

Murman Margvelashvili (Мурман Марґвелашвілі, ад'юнкт-професор, директор Інституту енергетики та сталого розвитку, Грузія)

Jean Mariani (Жан Маріані, почесний професор, Університет Сорбонна, Париж, Франція)

Luigi Marinelli (Луїджі Марінеллі, професор літератури, кафедра європейських, американських та міжкультурних студій, Університет Ла Сап'єнца, Рим, Італія)

Marie Martin (Марі Мартін, викладач кінознавства, Університет Пуатьє, Франція)

Éric Marty (Ерік Марті, письменник і почесний професор Паризького університету, Франція)

Myroslav Marynovych (Мирослав Маринович, президент Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету у Львові, колишній в'язень сумління (1977-1987), Україна)

Alain Maskens (Ален Маскенс, лікар, онколог, засновник і колишній медичний координатор Європейської організації співпраці в дослідженнях з профілактики раку (ECP), Бельгія)

Marie-Claude Maurel (Марі-Клод Морель, директор з досліджень Центру російських, кавказьких та центральноєвропейських досліджень EHESS, Франція)

Frédéric Mauro (Фредерік Мауро, асоційований науковий співробітник IRIS в Парижі, адвокат брюссельської колегії адвокатів, Бельгія)

Rachel Mazuy (Рашель Мазуй, асоційований науковий співробітник Інституту історії сучасності, викладач Sciences Po Paris, Франція)

Markus Meckel (Маркус Мекель, колишній міністр закордонних справ і член німецького Бундестагу, колишній віце-президент Парламентської асамблеї НАТО, Німеччина)

Karen Melchior (Карен Мельхіор, депутат Європейського парламенту, Данія)

Rūta Miliūtė (Рута Мілюте, депутат Європейського парламенту, Литва)

Alexandre Melnik (Александр Мельник, професор бізнес-школи ICN, геополітичний експерт і консультант, Франція)

Marc-Emmanuel Mélon (Марк-Еммануель Мелон, почесний професор філософсько-гуманітарного факультету Льєжського університету, Бельгія)

Arnaud Mercier (Арно Мерсьє, професор інформації та комунікації, Університет Париж-Пантеон-Ассас, Франція)

Aude Merlin (Ауд Мерлен, професор політології, Вільний університет Брюсселя, Бельгія)

Alexandre Met Domestici (Александр Мет Доместічі, викладач європейського права та публічного права, кафедра Жана Моне, Sciences-Po Екс-ан-Прованс, Франція)

Olaf Mertelsmann (Олаф Мертельсманн, професор історії Східної Європи, Тартуський університет, Естонія)

Nona Mikhelidze (Нона Міхелідзе, старший науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин (IAI), Рим, Італія)

George Milbradt (Георг Мільбрадт, професор, факультет економіки та бізнес-адміністрування, Дрезденський технічний університет, Німеччина)

Maksimas Milta (Максімас Мілта, асоційований експерт, Центр східноєвропейських досліджень, Литва)

Ariane Mnouchkine (Аріан Мнушкін, засновник і директор Театру дю Солей, Франція)

Johanna Möhring (Йоханна Мерінґ, асоційований дослідник, Центр Фукідіда, Париж, Пантеон Ассас, та асоційований дослідник, CASSIS, Боннський університет, Німеччина)

Emmanuel Morucci (Еммануель Моруччі, соціолог, президент Cercle Europe Citoyennetés et Identités (CECI), Франція)

Michael Moser (Міхаель Мозер, професор Інституту славістики Віденського університету, Австрія)

Oleksandra Moskalenko (Олександра Москаленко, запрошений професор, Лондонська школа економіки та політичних наук, Велика Британія)

Alexander Motyl (Олександр Мотиль, професор політології, Ратґерський університет, Ньюарк, США)

Jan Muś (Ян Мусь, аналітик, Польща)

Jan Musekamp (Ян Мусекамп, запрошений асоційований професор, Університет Піттсбурга, США)

Vlad Mykhnenko (Влад Михненко, ад'юнкт-професор кафедри сталого розвитку міст, науковий співробітник, Коледж Святого Петра, Оксфордський університет, Велика Британія )

Jaroslav Naď (Ярослав Надь, колишній міністр оборони, Словаччина)

Véronique Nahoum-Grappe (Веронік Наум-Ґраппе, антрополог, дослідник EHESS, Центр Едгара Морена, Франція)

Norman M. Naimark (Норман М. Наймарк, почесний професор МакДоннелла, Стенфордський університет, США)

Boris Najman (Боріс Наджман, ад'юнкт-професор і дослідник економіки в Університеті Париж Ест Кретей, Франція)

Harry Nedelcu (Гаррі Неделку, директор з питань політики та розвитку бізнесу, Rasmussen Global, Брюссель, Бельгія)

Isabelle Négrier (Ізабель Неґрієр, президент та засновник організації "Citizen Open European for Ukraine Roofs" (CŒUR), Франція)

Alvydas Nikžentaitis (Альвідас Нікжентайтіс, професор історії, директор Литовського інституту історії, Вільнюс, Литва)

James Nixey (Джеймс Ніксі, директор з питань Росії-Євразії та Європи, Chatham House, Лондон, Велика Британія )

Lydia Obolensky (Лідія Оболенська, професор російської мови та літератури, Франція/Бельгія)

Hayato Josef Okamura (Гаято Йозеф Окамура, член парламенту, Чеська Республіка)

Ong Thong Hoeung (Онг Тхонг Хоенґ, письменник, в'язень таборів перевиховання червоних кхмерів, Бельгія/Камбоджа)

Mitchell A. Orenstein (Мітчелл А. Оренштайн, професор російських та східноєвропейських досліджень, Університет Пенсильванії, старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень, США)

Natalia Ostach (Наталія Осташ, президент Союзу українок, Бельгія)

Oxana Pachlovska (Оксана Пахльовська, професор української мови, лінгвістики та літератури, основ слов'янської міжкультурної взаємодії, Римський університет "Ла Сапієнца", Італія)

Doris Pack (Доріс Пак, президентка PPE "Femmes", президентка Інституту Роберта Шумана, колишня депутатка Європейського парламенту та Бундестагу, Німеччина)

Urmas Paet (Урмас Пает, депутат Європейського парламенту, колишній міністр закордонних справ, Естонія)

Carmelo Palma (Кармело Пальма, журналіст, директор Strade-online, Італія)

Oleksandr Pankieiev (Олександр Панкієв, головний редактор Українського наукового форуму Канадського інституту українських студій Альбертського університету, Канада)

Filipe Papança (Філіпе Папанса, професор Військової академії (Амадора), Португалія)

Taline Papazian (Талін Папазян, старший викладач, Sciences Po Aix, Франція)

Leopoldo Papi (Леопольдо Папі, видавець, журналіст і головний редактор журналу Public Policy, Італія)

Nicoletta Parisi (Ніколетта Парізі, віце-президент Європейського руху, Італія)

Vittorio Emanuele Parsi (Вітторіо Емануеле Парсі, професор міжнародних відносин Католицького університету Святого Серця в Мілані, Італія)

Lyudmila Parts (Людмила Партс, професор мов, літератур та культур, Університет Макґілла, Канада)

Mark Pauly (Марк Паулі, почесний професор управління та економіки охорони здоров'я, Університет Пенсильванії, Філадельфія, США)

Žygimantas Pavilionis (Жигімантас Павіліоніс, член парламенту, голова Комітету у закордонних справах, Литва)

Anne-Marie Pelletier (Анн-Марі Пелтьє, почесний професор літератури, Університет Ґюстава Ейфеля, Франція)

Marie Peltier (Марі Пелтьє, історик, фахівець з пропаганди, запрошений професор в UCL та IHECS, Бельгія)

Marco Perduca (Марко Пердука, колишній сенатор, Італія)

Maria Perrotta Berlin (Марія Перротта Берлін, ад'юнкт-професор, Стокгольмський інститут перехідної економіки (SITE), Стокгольмська школа економіки, Швеція)

Andreas Petersen (Андреас Петерсен, автор і викладач сучасної історії, Університет прикладних наук Північно-Західної Швейцарії, Швейцарія)

Hans-Christian Petersen (Ганс-Крістіан Петерсен, історик, професор, Університет Карла фон Осецького в Ольденбурзі, Німеччина)

Franck Petiteville (Франк Петівіль, професор політології, Інститут політичних досліджень Гренобля, Франція)

Tomas Petricek (Томаш Петрічек, колишній міністр закордонних справ, старший науковий співробітник-нерезидент Інституту міжнародних відносин, Чеська Республіка)

Yohanan Petrovsky-Shtern (Йоханан Петровський-Штерн, професор історії, Північно-Західний університет, асоційований з Гарвардським українським науковим інститутом, США)

Éric Picard (Ерік Пікар, дитячий психіатр, директор Асоціації пам'яті Шоа, Бельгія)

Jan Pieklo (Ян Пєкло, колишній посол Польщі в Україні (2016-2019), Польща)

Steven Pifer (Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, США)

Olha Pindyuk (Ольга Пиндюк, економіст, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень, Відень, Австрія)

Steven Pinker (Стівен Пінкер, професор коґнітивної психології, Гарвардський університет, США)

Sylvie Plane (Сільві План, почесний професор, Університет Сорбонна, Франція)

Susanne Pocai (Сюзанна Покай, автор, факультет наук про життя, Берлінський університет імені Гумбольдта, Німеччина)

Andrzej Podraza (Анджей Подраза, професор політології, завідувач кафедри міжнародних відносин та безпеки, Люблінський католицький університет, Польща)

Alla Poedie (Алла Поєді, президент Франко-українського бізнес-клубу, геополітичний аналітик, колумніст, Франція/Україна)

Alain Policar (Ален Полікар, асоційований науковий співробітник Cevipof (Sciences Po), Франція)

Antony Polonsky (Антоній Полонський, почесний професор з вивчення Голокосту в Університеті Брандейса, США)

Sergey V. Popov (Сергій В. Попов, старший викладач, Кардіффський університет, Велика Британія)

Maria Popova (Марія Попова, ад'юнкт-професор кафедри політології Університету Макґілла, науковий співдиректор Центру Жана Моне, Монреаль, Канада)

Elena Poptodorova (Олена Поптодорова, віце-президент Атлантичного клубу Болгарії, колишній посол у США, колишній член парламенту Болгарії)

Piotr Porayski-Pomsta (Пьотр Порайскі-Помста, автор, перекладач, Франція)

Perrine Poupin (Перрін Пупен, старший викладач в CNRS, лабораторія "Довкілля архітектури міст", Гренобль, Франція)

Christophe Prochasson (Крістоф Прошассон, історик, директор досліджень в EHESS, Франція)

Bohdan Prots (Богдан Проць, старший науковий співробітник, Національна академія наук України, Львів, Україна)

Wojciech Przybylski (Войцех Пшибильський, головний редактор Visegrad Insight та президент Фундації Res Publica, Варшава, Польща)

Paolo Puppa (Паоло Пуппа, почесний професор Венеціанського університету, драматург, Італія)

Laura Quercioli Mincer (Лаура Кверчолі Мінсер, професор польської літератури, Ґенуезький університет, Італія)

Eva Quistorp (Єва Кісторп, теолог, політолог і письменниця, колишня депутатка Європейського парламенту, Німеччина)

Alain Rabatel (Ален Рабатель, почесний професор лінгвістики Ліонського університету, Франція)

Utz Rachowski (Утц Раховскі, поет і колишній східнонімецький політичний в'язень, Німеччина)

Waleria Radziejowska-Hahn (Валерія Радзєйовська-Ган, член програмного комітету Форуму Льва Копелєва, Кельн, Німеччина)

Yasha Reibman (Яша Райбман, психіатр і психоаналітик, Італія)

Adam Reichardt (Адам Райхардт, головний редактор, New Eastern Europe, Польща)

Iwona Reichardt (Івона Райхардт, член правління, Коледж Східної Європи ім. Яна Новака Єзьоранського (KEW), Краків, Польща)

Urmas Reinsalu (Урмас Рейнсалу, член парламенту, колишній міністр закордонних справ, Естонія)

Thijs Reuten (Тейс Ройтен, депутат Європейського парламенту, Нідерланди)

Marie-Pierre Rey (Марі-П'єр Рей, історик і політолог, професор російської та радянської історії, Університет Париж І Пантеон Сорбонна, Франція)

Aaron Rhodes (Аарон Роудс, колишній виконавчий директор Міжнародної Гельсінської федерації з прав людини, президент Форуму за релігійну свободу в Європі, США)

Roberto Ricciuti (Роберто Річчуті, ад'юнкт-професор кафедри економічної політики Веронського університету, Італія)

Christina Riek (Крістіна Рік, перекладач, член правління Меморіалу Дойчланд)

Hugh Roberts (Г'ю Робертс, професор французької літератури епохи Відродження, директор з досліджень та впливу мов, культур та візуальних студій, Університет Ексетера, Велика Британія )

Christian Rocca (Крістіан Рокка, редакційний директор, Linkiesta, Італія)

Maren Röger (Марен Рьоґер, директор Інституту історії та культури Східної Європи ім. Лейбніца (GWZO), професор історії, Лейпцизький університет, Німеччина)

Stefan Rohdewald (Штефан Родевальд, професор, завідувач кафедри історії Східної та Південно-Східної Європи, Лейпцизький університет, Німеччина)

Jesper Roine (Єспер Ройн, заступник директора Стокгольмського інституту перехідної економіки, професор економіки, Стокгольмська школа економіки, Швеція)

Gerard Roland (Жерар Роланд, професор економіки та політології, Каліфорнійський університет, Берклі, США)

Pedro Roque (Педро Роке, член парламенту, віце-президент Парламентської асамблеї Середземномор'я (ПАМ), Португалія)

Per Anders Rudling (Пер Андерс Рудлінґ, ад'юнкт-професор кафедри історії, Лундський університет, Швеція)

Marie-Claude San Juan (Марі-Клод Сан-Жуан, автор і колумніст, Франція)

Andrei Sannikov (Андрєй Санніков, Президент Європейського фонду Білорусь, колишній заступник міністра закордонних справ, колишній в'язень сумління, Білорусь)

Dany Savelli (Дані Савеллі, викладач російських студій, Університет Жан-Жореса, Тулуза, Франція)

Sebastian Schäfer (Себастьян Шефер, член німецького Бундестагу, Німеччина)

Sebastian Schäffer (Себастьян Шеффер, політолог, письменник, генеральний директор Інституту Дунайського регіону та Центральної Європи, Відень, Австрія)

Stefanie Schiffer (Штефані Шиффер, директор, European Exchange, Німеччина)

Frank Schimmelfennig (Франк Шиммельфенніґ, професор, кафедра європейської політики, Швейцарський федеральний технологічний інститут, Цюріх, Швейцарія)

Karl Schlögel (Карл Шльоґель, почесний професор історії Східної Європи, Берлін, Німеччина)

Oxana Schmies (Оксана Шміс, історик, політичний аналітик, Берлін, Німеччина)

Benjamin L. Schmitt (Бенджамін Л. Шмітт, провідний дослідник, Університет Пенсильванії, асоційований співробітник Гарвардсько-Українського наукового інституту, Гарвардський університет, США)

Dominique Schnapper (Домінік Шнаппер, директор з досліджень, EHESS, почесний член Конституційної ради, Франція)

Anna Schor-Tschudnowskaja (Анна Шор-Щудновська, дослідник, Університет Зигмунда Фройда, Відень, Австрія)

Manfred Schruba (Манфред Шруба, ад'юнкт-професор кафедри лінгвістичного посередництва та міжкультурної комунікації, Державний університет Мілану, Італія)

Jonathan Schulz (Джонатан Шульц, ад'юнкт-професор, Університет Джорджа Мейсона, США)

Steven Seegel (Стівен Сіґел, професор славістики та євразійських студій, Техаський університет в Остіні, США)

Anton Shekhovtsov (Антон Шеховцов, директор, Центр демократичної доброчесності, Австрія)

Oxana Shevel (Оксана Шевель, ад'юнкт-професор політології, Університет Тафтса, США)

Myroslav Shkandrij (Мирослав Шкандрій, професор славістики, Манітобський університет, Канада)

Ilya Shpitser (Ілля Шпіцер, ад'юнкт-професор кафедри комп'ютерних наук імені Джона К. Малоуна, Університет Джона Гопкінса, США)

Elisabeth Sieca-Kozlowski (Елізабет Сьєца-Козловскі, проектний інженер, Центр російських, кавказьких та центральноєвропейських досліджень (CERCEC / EHESS), Франція)

Ivan Simic (Іван Сіміч, ад'юнкт-професор, Карлів університет, Прага, Чеська Республіка)

Andras Simonyi (Андраш Шімоні, запрошений науковий співробітник, Університет Джорджа Вашингтона, колишній посол Угорщини в НАТО, Угорщина)

Adèla Šípová (Адела Шипова, сенатор, Чеська Республіка)

Olga Slivko (Ольга Сливко, ад'юнкт-професор кафедри інформаційних систем, Роттердамська школа менеджменту, Університет Еразма, Нідерланди)

Stanley R. Sloan (Стенлі Р. Слоан, колишній старший науковий співробітник з питань міжнародної політики безпеки, Дослідницька служба Конгресу США, США)

David Smoljak (Девід Смоляк, сенатор, Чеська Республіка)

Malgorzata Smorag-Goldberg (Малґожата Смораґ-Ґольдберг, професор польських студій, кафедра славістики, Університет Сорбонна, Франція)

Michael Sohlman, (Міхаель Сольман, екс-президент Шведського інституту міжнародних відносин)

Reinier Speelman (Рейнір Шпільман, перекладач, ад'юнкт-професор, Утрехтський університет, Нідерланди)

Raphaël Spina (Рафаель Спіна, історик, Школа повітря та космосу, Франція)

Antonio Stango (Антоніо Станґо, викладач міжнародних організацій та прав людини, Римський університет Лінк Кампус, Італія)

Serhiy Stepanchuk (Сергій Степанчук, професор макроекономіки, Саутгемптонський університет, Велика Британія)

Lorenzo Strik-Lievers (Лоренцо Стрік-Ліверс, історик, колишній член парламенту, Італія)

Wally Struys (Воллі Струйс, почесний професор, економіст з питань оборони, Королівська військова академія, Бельгія)

Raúl Suevos (Рауль Суевос, полковник у відставці, колишній директор з комунікацій Єврокорпусу, колишній командир багатонаціонального батальйону, штаб-квартира Єврокорпусу, Іспанія)

Romas Svedas (Ромас Сведас, ад'юнкт-професор кафедри практики, Інститут міжнародних відносин і політології, Вільнюський університет, Литва)

Marcin Święcicki (Марцін Свєнціцький, колишній міністр зовнішньоекономічних відносин, колишній мер Варшави, Польща)

Frank Sysyn (Франк Сисин, професор історії, класики та релігії, Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, Канада)

Oleksandr Talavera (Олександр Талавера, професор фінансової економіки, Бірмінгемський університет, Велика Британія)

Maxim Tarnawsky (Максим Тарнавський, професор, Університет Торонто, Канада)

Ian Colin Taylor (Ян Колін Тейлор, колишній член парламенту, Велика Британія)

William B. Taylor (Вільям Б. Тейлор, колишній Посол США в Україні, США)

Nicolai Teufel (Ніколай Тойфель, старший викладач DAAD у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Україна)

Françoise Thom (Франсуаза Том, історик і совєтолог, почесний викладач новітньої історії Університету Париж-Сорбонна, Франція)

Guy Thuillier (Гі Тійє, старший викладач географії та геополітики, Університет Тулузи, Франція)

Steven Tian (Стівен Тіан, науковий директор Інституту лідерства вищого керівництва, Єльський університет, США)

Nathalie Tocci (Наталі Точчі, директор Інституту міжнародних відносин, Рим, Італія)

Valentin Tonchev (Валентин Тончев, член парламенту, Болгарія)

Patrizia Tosini (Патріція Тозіні, професор історії сучасного мистецтва, Університет "Рома Тре", Італія)

Florian Trauner (Флоріан Траунер, кафедра Жана Моне, Інститут європейських досліджень, Брюссельський вільний університет (VUB), запрошений професор Коледжу Європи, Бельгія)

Tytti Tuppurainen (Титті Туппурайнен, член парламенту, лідер соціал-демократичної групи, колишній міністр з європейських справ, Фінляндія)

Oras Tynkkynen (Орас Тинккінен, член парламенту, Фінляндія)

Frank Umbach (Франк Умбах, керівник досліджень Європейського кластеру з питань клімату, енергетики та ресурсної безпеки, Боннський університет, Німеччина)

Andreas Umland (Андреас Умланд, аналітик, Стокгольмський центр східноєвропейських досліджень, Швеція)

Cécile Vaissié (Сесіль Вайс'є, професор російських та радянських студій, Університет Ренн 2, Франція)

Romualdas Vaitkus (Ромуальдас Вайткус, член парламенту, Литва)

Cédric Van Appelghem (Седрік Ван Аппельгем, старший викладач наук з менеджменту, Університет Париж Сакле, Франція)

Sophie Vanhoonacker (Софі Ванхунакер, професор, Маастрихтський університет, Нідерланди)

Maïrbek Vatchagaev (Майрбек Ватчаґаєв, чеченський історик і політичний аналітик Північного Кавказу в Джеймстаунському фонді, співредактор журналу "Caucasus Survey", Франція)

Jurgis Vedrickas (Юрґіс Ведрікас, політичний аналітик, Литва)

Olivier Védrine (Олів'є Ведрін, професор, журналіст, член Ради директорів Асоціації Жана Моне, Франція)

Sofia Ventura (Софія Вентура, професор політології, Болонський університет, Італія)

Jean Vercueil (Жан Веркюй, професор пострадянської та російської економіки, Національний інститут східних досліджень (Inalco), Париж, Франція)

Gianni Vernetti (Джанні Вернетті, колишній сенатор, колишній заступник міністра закордонних справ, Італія)

Anna Veselovska (Анна Веселовська, дослідниця, Тумська школа обчислень, інформації та технологій, Технічний університет Мюнхена, Німеччина)

Lina Vidauskyte (Ліна Відаускайте, професор, Литовська військова академія Лінн Віола, FRSC, почесний професор, Університет Торонто, Канада)

Guido Vitiello (Ґвідо Вітіелло, письменник, колумніст, ад'юнкт-професор кафедри кіно та візуальної культури в Університеті Ла Сапієнца, Рим, Італія)

Bohdan Vitvitsky (Богдан Вітвицький, колишній американський дипломат, колишній спеціальний радник Генерального прокурора України, колишній федеральний прокурор США, США)

Caroline von Gall (Кароліна фон Ґалл, молодший професор, Університет Гете у Франкфурті-на-Майні, Німецьке Сакаровське товариство, Німеччина)

Barbara von Ow-Freytag (Барбара фон Оу-Фрайтаґ, журналіст, політолог, експерт з питань розвитку громадянського суспільства у Східній Європі, Росії та Центральній Азії, Німеччина)

Joachim von Puttkamer (Йоахім фон Путткамер, професор історії Східної Європи, Єнський університет ім. Фрідріха Шиллера, директор Коледжу ім. Імре Кертеша, Німеччина)

Alexa von Winning (Алекса фон Віннінґ, ад'юнкт-професор, Тюбінгенський університет, Німеччина)

Hans-Joachim Voth (Ганс-Йоахім Вот, професор економіки, Цюріхський університет, Швейцарія)

Ricarda Vulpius (Рікарда Вульпіус, професор історії Східної Європи, Університет Мюнстера, Німеччина)

Natalia Vysotska, (Наталія Висоцька, професор європейської та американської літератури, Київський національний університет, Україна)

Lukáš Wagenknecht (Лукаш Ваґенкнехт, сенатор, Чеська Республіка)

Izabela Wagner (Ізабела Ваґнер, професор антропології та соціології міграції в Університеті Париж-Віль, дослідниця URMIS, наукова співробітниця Французького інституту міграційних досліджень, Франція)

Witold Waszczykowski (Вітольд Ващиковський, депутат Європейського парламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі)

Sir Graham Watson (Сер Ґрем Вотсон, професор європейських студій, Школа глобальних відносин Мунка, Університет Торонто, колишній голова парламентської групи АЛДЄ в Європейському парламенті, Велика Британія)

Nicolas Weill-Parot (Ніколя Вайль-Паро, професор Практичної школи вищих досліджень, Париж, Франція)

John Hubbel Weiss (Джон Хаббель Вайс, почесний ад'юнкт-професор історії, колишній директор Інституту європейських досліджень Корнельського університету, США)

Rolland Westreich (Ролланд Вестрайх, письменник, Бельгія)

Sarah Whitmore (Сара Вітмор, старший викладач політики, Оксфордський університет Брукс, Велика Британія)

Bernd Wieser (Бернд Візер, професор, Університет Грацу, Австрія)

Anna Wieslander (Анна Вісландер, голова правління, Інститут політики безпеки та розвитку (ISDP), Стокгольм, Швеція)

Martina Winkler (Мартіна Вінклер, професор історії, Крістіан-Альбрехтський університет, Кіль, Німеччина)

Alexander Wöll (Александр Велль, професор центральноєвропейської літератури та культури, Потсдамський університет, президент Німецької асоціації українських студій (DAU), Німеччина)

Cornelia Woll (Корнелія Волль, професор, президент Школи Герті, Університет управління, Берлін, Німеччина)

George Woloshyn (Джордж Волошин, колишній заступник директора Федерального агентства США з надзвичайних ситуацій та колишній директор Управління федеральних розслідувань в OPM, США)

Patrick Worms (Патрік Вормс, президент Міжнародного союзу агролісомеліорації, Бельгія)

Piotr J. Wróbel (Пьотр Дж. Врубель, професор, кафедра польських студій ім. Костянтина Рейнерта, Університет Торонто, Канада)

Irina Wutsdorff (Ірина Вутсдорф, професор, кафедра славістики, Університет Мюнстера, Німеччина)

Serhy Yekelchyk (Сергій Єкельчик, професор історії та славістики, Університет Вікторії, Канада)

Helge Ytterøy (Хельґе Іттеро, президент Європейського ЛГБТ+ правоцентристського альянсу, Норвегія)

Pavel Žáček (Павел Жачек, депутат парламенту, голова Комітету з питань безпеки, Чеська Республіка)

Andy Zapechelnyuk (Енді Запечельнюк, професор економіки, Единбурзький університет, Велика Британія)

Michal Zator (Міхал Затор, ад'юнкт-професор кафедри фінансів, Університет Нотр-Дам, США)

Paul Zawadzki (Пол Завадський, викладач політології в Університеті Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Франція)

Andriy Zayarnyuk (Андрій Заярнюк, професор, Університет Вінніпегу, Канада)

Misha Zelinsky (Міша Зелінський, стипендіат Програми імені Фулбрайта, експерт з національної безпеки, журналіст, письменник, Австралія)

Miroslav Žiak (Мірослав Жияк, колишній член парламенту, Словаччина)

Anna Zielinska (Анна Зелінська, викладач філософії, Університет Лотарингії та Science Po Paris/Nancy, Франція)

Emanuelis Zingeris (Емануеліс Зінґеріс, член парламенту, заступник голови Комітету з європейських справ, Литва)

Piotr Zoch (Пьотр Зох, ад'юнкт-професор, Варшавський університет та FAME | RAISIN, Польща)

Othar Zourabichvili (Отар Зурабічвілі, президент Грузинської асоціації, Франція)

Artūras Žukauskas (Артурас Жукаускас, член парламенту, голова Комітету з питань освіти і науки, професор, колишній ректор Вільнюського університету, Литва)

Michael Zürn (Міхаель Цюрн, професор міжнародних відносин, Центр досліджень суспільних наук, Вільний університет Берліна, Німеччина)