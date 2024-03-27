Байден знову образливо висловився про Путіна.

Глава Білого дому назвав російського диктатора «різнком».

 

 

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна «різником» (butcher), виступаючи під час передвиборчого заходу в Північній Кароліні. Трансляцію виступу вів на YouTube телеканал MSNBC.

 

«Ми могли б зробити так багато важливих речей, у тому числі нарешті подбати про виділення допомоги Україні [для захисту] від цього різника Путіна», — дослівно сказав Байден.

 

Це не вперше, коли американський лідер образливо висловлюється на адресу Путіна і навіть не вперше він вживає щодо кремлівського очільника слово «різник». Нагадаємо, що два роки тому, 26 березня 2022 року, Байден вже так називав Путіна  у контексті початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді в Кремлі понарікали, що мовляв такі висловлювання «звужують вікно можливостей для налагодження стосунків».

 

А загалом вперше Байден вжив пейоратив щодо російського диктора через заледве місяць з моменту своєї інвґурації. У березні 2021 року Байден погодився із твердженням, що Путін є вбивцею. Ображений лідер Росії тоді по-дитячому відповідь: «Хто як обзивається – той так і називається».

 

А ще у лютому цього року Байден, коментуючи ядерні погрози, які лунали з Кремля, заявив: «У нас є божевільні сучі діти, як цей хлопець Путін та інші, і нам завжди доводиться переживати з приводу ядерного конфлікту». Кремль назвав цю фразу «хамською заявою» та «величезною ганьбою» для США.

27.03.2024

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