Російський посол проіґнорував виклик до МЗС Польщі.

Виклик був пов'язаний із порушенням повітряного простору країни російською ракетою.

Сергій Андрєєв

Посол Росії Сергій Андрєєв не з'явився на виклик до Міністерства закордонних справ Польщі у Варшаві. Виклик був пов'язаний з порушенням повітряного простору країни російською ракетою під час обстрілу України. Про це у понеділок, 25 березня, повідомило Polskie Radio24 з покликом на слова речника польського зовнішньополітичного відомства Павєла Вронського (Paweł Wroński). За його словами, дипломатична нота з вимогою подати пояснення інциденту буде надіслана безпосередньо до російського МЗС.

Представник польського МЗС також нагадав, що обов'язки посла в країні перебування чітко сформульовані у Віденській конвенції про дипломатичні зносини. «Тому ми запитуємо себе, чи виконує російський посол вказівки Міністерства закордонних справ у Москві, і чи може він представляти інтереси РФ у Варшаві належним чином», – заявив Вронський.

Посол Андрєєв, своєю чергою, у коментарі для російського інформаційного агентства «РИА "Новости"» заявив, що рішення не приходити до польського МЗС він ухвалив після того, як йому відмовилися надати доказову базу щодо інциденту. «Я вважав, що розмовляти на цю тему без пред'явлення доказової бази немає сенсу, і від візиту до МЗС Польщі відмовився», – сказав він.

Нагадаємо, що в неділю зранку, 24 березня, російська ракета залетіла у повітряний простір Польщі. За даними польського Генштабу, це сталося о 4.23 ранку за місцевим часом над селом Осердув у Люблінському воєводстві. Ракета перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Це було пов’язано з нічною російською ракетною атакою Львівської області України.