США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд для допомоги Україні.

Емісія облігацій має бути здійснена за рахунок заморожених активів Росії.

США запропонували партнерам з G7 ініціативу для підтримки України, яка передбачає випуск державних облігацій на 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

«США запропонували союзникам з G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій як мінімум $50 млрд, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії. Виторг від облігацій буде спрямована на підтримку України», – подає аґенція з покликом на джерела.

Обговорення перебуває наразі в початковій стадії. Деякі члени G7, включно з Німеччиною та Францією, обережно відреагували на цю ідею, зазначає джерело аґенції.

При цьому деякі країни-члени Європейської Унії, зокрема Естонія, пропонують діяти активно та взагалі конфіскувати активи.

За останні місяці країни G7 активно обговорювали варіанти використання заморожених активів Росії, проте союзники так досі й не змогли подолати розбіжності з цього питання.