Франція відновлює виробництво матеріалів для ядерного арсеналу.

Це внесок у зміцнення французького потенціалу ядерного стримування.

 

 

У Франції після 15-річної перерви відновиться виробництво тритію — радіоактивного ізотопу водню, необхідного, зокрема, для створення ядерної зброї. Про це повідомила французька газета La Depeche. Частина робіт вперше здійснюватиметься на цивільній атомній електростанції, яка уклала контракт з Міністерством оборони країни.

 

Французька влада стверджує, що йдеться про давно запланований проєкт, не пов'язаний з актуальною російсько-українською війною. Водночас французьке військове відомство підкреслює, що це внесок у зміцнення французького потенціалу ядерного стримування.

 

Міністерство оборони Франції уклало контракт з державною енергетичною компанією Electricite de France (EDF), в рамках якого на атомній електростанції Сіво (в регіоні Нова Аквітанія) проводитиметься частина робіт з виробництва тритію. Підписання угоди відбулося нещодавно за участю французького міністра оборони Себастьєна Лекорню (Sébastien Lecornu).

 

Франція є однією з п'яти офіційних ядерних держав (поряд зі США, Росією, Китаєм та Великою Британією). Її ядерний арсенал складається з приблизно 300 ядерних боєголовок (для балістичних ракет підводних човнів та ракет бомбардувальників). З 2009 року ефективність арсеналу підтримується за рахунок накопичених запасів тритію.

20.03.2024

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