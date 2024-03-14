Ціни на бензин у Росії досягли максимуму за пів року.

Одна з причин подорожчання палива – успішні атаки українських дронів на російські НПЗ.

 

 

Ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну. Як зазначає інформаційне агентство РБК, це максимум з кінця вересня 2023 року, коли ціни на бензин у Росії почали знижуватися після запровадження тимчасового ембарго на експорт палива. Історичний максимум для АІ-95 становить 76,876 тис. руб. за тонну, його було досягнуто сьомого вересня минулого року.

 

З першого березня 2024 року в Росії знову запроваджено заборону на експорт палива, проте бензин на біржі продовжує дорожчати. За даними територіального індексу європейської частини Росії, бензин АІ-95 подорожчав на 1,88%, до 60,569 тис. руб. за тонну.

 

Ціна автомобільного палива зростає на тлі атак безпілотників на великі НПЗ у Росії, через які вони змушені призупиняти роботу.

 

Джерело РБК на паливному ринку вважає, що наразі зростання біржових цін викликане лише побоюваннями за баланс попиту та пропозиції через призупинення роботи НПЗ. Масштаб завданих підприємствам збитків наразі точно не оцінений. Якщо з'ясується, що пошкоджено первинні установки переробки нафти, то це призведе до скорочення випуску не лише бензину різних марок, а й дизельного палива. «Ситуація для ринку потенційно серйозна, тому покупці страхуються, закуповуючи товар», – наголосило джерело.

14.03.2024

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