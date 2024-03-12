У Росії відбуваються масові обшуки у художників та громадських активістів.

Вони пов'язані зі справою про «держзраду» проти художника-акціоніста Петра Верзілова

 

 

У Росії вранці у вівторок, 12 березня, почалися масові обшуки у художників та громадських активістів. Інформаційний портал Meduza з покликом на проєкт «Сетевые свободы» пов'язує ці слідчі дії з кримінальною справою проти Петра Верзілова, який перебуває у російському реєстрі «іноагентів». За даними правозахисників, на художника-акціоніста, учасника групи Pussy Riot та колишнього видавця «Медиазоны», порушили справу про державну зраду.

 

Загалом у вівторок зранку російські силовики прийшли з обшуками до щонайменше 14 художників та активістів у Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Ульяновську, Самарі, в Свердловській області та Пермському краї.

 

Стало, зокрема, відомо, що співробітники ФСБ вдерлися в помешкання художниці Катрін Ненашевої та її подруги Наташі Четверіо у Петербурзі. У тому ж місті обшуки також відбуваються в учасників артгрупи «Явь» та художника Сашка Блота. У Єкатеринбурзі після обшуку доставили на допит художника Іллю Мозги. В Ульяновську після обшуку затримали художника Єгора Холтова. У Нижньому Новгороді затримані художники Артем Філатов та Андрій Олєнєв. У Москві обшук відбувся в учасниці Pussy Riot Маргарити Коновалової (Ріта Флорес), а також у матері Петра Верзілова.

 

За інформацією правозахисного проєкту «Первый отдел», обшуки та затримання можуть бути пов'язані з майбутніми президентськими виборами. «У рамках кримінальної справи щодо Верзілова силовики вирішили провести акцію залякування. Що включає ця акція: по-перше, гучні заголовки – все-таки стаття про державну зраду забезпечує федеральний резонанс, для влади це важливо. По-друге, обшуки дозволяють проінспектувати, чи хтось не готує будь-які акції напередодні виборів, і застережливо натякнути, що ніяких акцій влада не допустить», – йдеться у коментарі голови проєкту Дмитра Заїр-Бека.

 

Петро Верзілов, щодо якого порушено кримінальну справу, з 2020 року мешкає за межами Росії. На початку жовтня 2023 року вийшло його інтерв'ю Юрію Дудю, в якому Верзілов розповів про свою участь у бойових діях на боці України.

 

Раніше на Верзілова заводили справу про «воєнні фейки» і заочно засудили до восьми з половиною років колонії. Напередодні, 11 березня, Мосміськсуд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд через процесуальні порушення. Приводом для справи про «військові фейки» стали пости в соцмережах з розповіддю про вбивства мирних мешканців у Бучі.

12.03.2024

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