Кремль створює систему «перевиховання» викрадених українських дітей.

 

За задумом російської влади, у депортованих дітей має «сформуватися російська ідентичність».

 

 

Російська влада з початку широкомасштабного вторгнення створює методичну базу з «перевиховання» насильно вивезених з України дітей. За ними також встановлено цифрове стеження. Про це йдеться у розслідуванні інформаційного порталу Meduza, опублікованому в понеділок, 11 березня.

 

Згідно з документами Міністерства освіти РФ, з якими ознайомилося видання, починати «перевиховувати» неповнолітніх українців пропонується відразу з моменту їхнього вивезення з країни. Так, у методичках радять прямо говорити дітям, що їхні батьки померли, і навіювати їм думку, що на батьківщину вони більше не повернуться. Ідеологічна обробка має тривати аж до випускного, внаслідок чого, за задумом російської влади, у депортованих дітей має «сформуватися російська ідентичність».

 

Водночас, як з’ясували журналісти-розслідувачі, представники російської влади бояться українських дітей, вважаючи їх «потенційними терористами». «У розмовах у нас витає, що українські діти – потенційні терористи. Ми ж не дебіли – і розуміємо, що Росія не приходила до України "з миром і добром". І що діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти. Може, за підтримки своєї української рідні… За лаштунками у нас міркують саме так, навіть на рівні керівництва», – наводить слова джерела видання.

 

Окрім того, незабаром після російського вторгнення за указом Володимира Путіна у структурі Міносвіти РФ було створено Федеральний підлітковий центр, який координує значну частину ідеологічної роботи з підлітками поза школами, у тому числі на окупованих територіях України. Центр, у якому проводяться «патріотичні семінари» та військово-спортивні ігри, створювався спеціально під українських дітей, щоб «стерти їхнє українське минуле», розповіли співрозмовники видання.

11.03.2024

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