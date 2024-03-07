Велика Британія заявила про готовність передати Україні активи Центробанку РФ.

ЦІ активи сягають близько 25 мільярдів фунтів.

Велика Британія готова передати Києву всі заморожені активи російського Центробанку у вигляді позики. Про це повідомила газета The Times з покликом на слова британського міністра закордонних справ, експрем’єра Девіда Кемерона. Він зазначив, що після закінчення війни Росії й так доведеться виплачувати репарації.

«Є можливість використовувати щось на зразок синдикованого кредиту або боргового зобов'язання, яке по суті використовує заморожені російські активи як заставу, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія заплатить репарації», – заявив Кемерон, виступаючи в Палаті лордів.

Згідно з цим планом, після виплати репарацій позику буде повернуто, і Росія отримає доступ до своїх активів.

Ця пропозиція є більш радикальною, ніж те, що обговорювалося раніше в Європейській Унії. Керівництво ЄУ пропонує передавати Києву лише прибутки від заморожених активів Центробанку. Щорічний прибуток від цих активів оцінюється у чотири мільярди доларів.

Як зазначає британська преса, Кемерон вперше так детально говорить про цю пропозицію. На думку журналістів, це свідчить про підтримку з боку Сполучених Штатів, але не Євроунії. Як пише газета The Guardian, у Великій Британії було заморожено активи Центробанку Росії на суму близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів (32 мільярди доларів),

Нагадаємо, що країни «Великої сімки» вже понад рік ведуть дискусії щодо того, чи можна конфіскувати заморожені активи російського Центробанку, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.