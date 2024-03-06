Вірменія виганяє прикордонників ФСБ з єреванського летовища.

Єреван надіслав Москві відповідного офіційного листа.

Вірменія надіслала російській владі офіційного листа про припинення роботи прикордонної служби ФСБ Росії в єреванському летовищі «Звартноц». Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на слова секретаря Ради безпеки країни Армена Григоряна.

«Наша позиція полягає в тому, що нести службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" повинні прикордонні війська Вірменії. Єреван має чітку позицію з цього питання, і ми поінформували Росію про це офіційним листом», – заявив у середу, шостого березня, Григорян у розмові з журналістами в кулуарах Національних Зборів – парламенту Вірменії.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року влада Вірменії оголосила про заморожування членства республіки в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Незабаром після цього речник парламенту країни Ален Сімонян закликав вивести співробітників прикордонної служби ФСБ Росії з єреванського летовища «Звартноц». Свою позицію він обґрунтував тим, що російські війська «не захистять кордонів» Вірменії.

Дискусії про роль прикордонників ФСБ у Вірменії також були спровоковані інцидентом, пов'язаним з казусом російського ухилянта від війни проти України Дмитра Сєтракова. У грудні 2023 року російські прикордонники затримали Сєтракова в Єревані, не повідомивши про свої дії правоохоронці Вірменії. Згодом Сєтракова депортували до Росії. Вірменські правозахисники назвали дії російських прикордонників «атакою на правову систему Вірменії».

Нагадаємо, що російські прикордонники були дислоковані у Вірменії згідно з міждержавним договором, укладеним 30 вересня 1992 року. Відповідно до цього документу вони несуть службу на вірмено-турецькому та вірмено-іранському кордонах, а також на окремому контрольно-пропускному пункті у міжнародному аеропорту «Звартноц» у Єревані. Утримання співробітників прикордонної служби ФСБ у Вірменії забезпечують уряди обох країн.