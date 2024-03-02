Бундесвер розслідує прослуховування Росією розмови офіцерів ВПС ФРН.

Там йдеться про ракети TAURUS й імовірний удар по кримському мосту.

 

 

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку повідомлень про можливе протизаконне перехоплення Росією онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил ФРН. Про це повідомив часопис Der Spiegel. Ймовірний запис розмов був оприлюднений у низці російських ЗМІ.

 

Наразі Служба військової контррозвідки Бундесверу розпочала розслідування і з'ясовує, «чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС». За даними видання, офіцери «були дуже необережні» під час бесіди. Вони розмовляли не через захищену лінію, а через платформу WebEx, яку «відносно легко прослуховувати». Окрім того, принаймні один зі співрозмовників перебував у цей час Сінґапурі і, ймовірно, брав участь у розмові своїм мобільним телефоном.

 

Скандал розгорівся після того, як головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Сімоньян повідомила, що їй нібито «люди в погонах» передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому «високопоставлені офіцери Бундесверу» обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою німецьких далекобійних ракет TAURUS. У розмові також звучали слова про присутність в Україні британських та американських військовослужбовців. На підтвердження цих слів Сімоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди німецькою мовою.

 

Після цього МЗС Росії вимагало від Берліна пояснень. «Спроби уникнути відповідей на запитання будуть розглядатися як визнання провини», – написала в Telegram-каналі офіційна речниця відомства Марія Захарова.

 

Нагадаємо, що бундесканцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово висловлювався проти постачання крилатих ракет TAURUS Україні, побоюючись, що ті можуть бути використані українськими військовими для ударів по цілях на території Росії. Востаннє Шольц заявив про це 29 лютого. «У TAURUS далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль десь у Москві», – зазначив Шольц на зустрічі з жителями Дрездена. Відмову від постачання Україні TAURUS канцлер також обґрунтовував ризиком залучення Німеччини до війни.

02.03.2024

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