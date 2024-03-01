Конґрес США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

Таким чином в останній момент вдалося запобігти урядовому шатдавну.

 

 

Американський Сенат в останню мить – увечері в четвер, 29 лютого, – схвалив законопроєкт про короткострокові федеральні витрати, який дозволить на певний час запобігти загрозі зупинки фінансування уряду, так званому шатдавну. Про це повідомило видання The Hill. За документ проголосували 77 сенаторів, 13 – проти. Якби голосування було зірване, то шатдавн наступив би в п’ятницю, першого березня.

 

Перед розглядом законопроєкту в Сенаті його схвалила Палата представників Конґресу. За документ проголосували 320 конґресменів, 99 – проти.

 

Документ передбачає чергову пролонґацію тимчасового фінансування уряду до восьмого та 22-го березня. До восьмого березня збережеться фінансування міністерств сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та міського розвитку, у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергозбереження та інших відомств.

 

До 22 березня законодавці мають визначитися з фінансуванням Пентаґону, законодавчої гілки влади та закордонних операцій на 2024-й фінансовий рік, а також міністерств праці, охорони здоров'я та соціальних служб, освіти, державної та внутрішньої безпеки.

 

Тепер законопроєкт буде передано на підпис президентові Джозефу Байдену, який вже пообіцяв не зволікати з набуттям документом чинності.

 

Цей тимчасовий захід покликаний дати конґресменам і сенаторам більше часу на те, щоб завершити роботу над повноцінним федеральним бюджетом та ухвалити 12 бюджетних законопроєктів. Також він дозволить завсідникам Капітолійського пагорба ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

01.03.2024

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