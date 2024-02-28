Слово до України з-під вікна Яцека Куроня

 

Ми зустрічаємося 24 лютого під вікном Яцека в Жоліборі, щоб віддати шану Україні за її героїчну боротьбу за нашу і вашу свободу. Ми, народи Центрально-Східної Європи, завше мали спільну долю і добре знайомі з цією жахливою альтернативою: або батіг Москви, або боротьба.

 

Нині під вікном Яцека зустрічаємося символічно. Багато з нас його знали, тож ми впевнені, що якби він нині жив, то, як і його соратник Мирослав Чех, був би в Києві, звідки – як і Мирко – закликав би нас, мирно тут замешкалих, негайно припинити цю "польсько-українську гібридну війну, метою якої є відрізати Україну від основного сухопутного шляху для цивільних і військових потреб". Стоїть нас тут жменька, але ми не заспокоїмося, поки уряд вільної Польщі остаточно не розблокує польсько-український кордон.

 

Ганьба тим, хто заради своїх політичних цілей всупереч міжнародним і унійним законам та двостороннім угодам використовує проти аграрного імпорту з України форми, властиві торговельним війнам!

 

Слава Україні! Слава героїням і героям цієї страшної війни!

 

 

28.02.2024

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