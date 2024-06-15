Голос польського сумління, що пробуджував сумління українське

Мирослав МАРИНОВИЧ

 

Уже 20 рік Польща та Україна вчаться жити без Яцека Куроня. Вдається нам це не дуже добре: розтринькали ми чимало з того, що було напрацьовано з його участю. Без його голосу тихішими стали рупори польсько-українського порозуміння, зате голосніше заговорили групи непримиренних. Чому?

 

У відповіді на це питання – увесь феномен Яцека Куроня. Він діяв на найвищих регістрах людського духу. На цих регістрах серце людське готове прийняти всю правду, а тому слово правди стає словом сповідальним.

 

На цьому рівні людина загалом почувається доволі самотньою – навіть у колі друзів. У своїй сповідальності Куронь під кінець життя ставав щораз самотнішим також. Проте він був вирозумілим і, бачачи, що українцям важко осягнути цю повноту правди, лише скрушно констатував: «На жаль, ні ми, ні ви ще до цього не дозріли, хоч, без сумніву, дозріваємо щодня і щороку».

 

Після відходу Яцека повнота правди ослабла, а сила часткових правд зросла. Їм, на жаль, знову вдається електризувати наші патріотичні чуби.

 

Формула Куроня щодо приналежності Львова – міста, що «належить одній державі, але двом культурам» – списана насправді з нього самого. Він належав Польщі, але надихав собою обидві культури. Його серце мало б бути поховане у Львові, як серце Міцкевича – у Вільно/Вільнюсі. І він напевно записав би це у своєму тестаменті, якби такий повтор не видавався йому занадто претензійним.

 

Польськість, уособлена в Куроневі, робить честь полякам і водночас ошляхетнює українців. Його концепція «Ми, поляки, були українцями для німців і німцями для українців» є тим аргументом, який обеззброює навіть найзатятіших непримиренних.

 

Проте не менш високою є і Куронева «українськість», успадкована від чутливого на кривду батька-поляка. Вона також гуманізує – ні, євангелізує! – обидва народи, оскільки утихомирює наші взаємні «комплекси жертви».

 

Для мене особисто ревеляційним було те, що Яцек учив нас сприймати прощення не лише як почесну корону, що нею увінчують процес примирення, а й як початок тернистої дороги, яку без цього не здолаєш. Прощення, як і Христос, має бути «альфою та омегою, початком і кінцем».

 

Яцек Куронь сам сформулював key performance indicator (ключовий індикатор виконання), за яким ми мали б оцінити його життя і діяльність: «Якщо йдеться про життя, важливо не як довго хтось живе, а як!». І коли знаєш цей критерій, то вже зовсім просто розпізнати в Книзі Життя простий запис: «І виліпив Господь тіло Яцека та вдихнув у нього велику душу – і побачив Бог, що воно добре».

 

 

 

15.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зухвалий хід Макрона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Розпуск парламенту Франції – це ризиковану спроба президент Франції збити політичну силу своєї головної конкурентки Марін Ле Пен зі звитяжного курсу.
14.06.24 | | У світі
Фестиваль оголених форм
Від 18 до 22 червня у Львові триватимуть «Дні мистецтва перфоманс. Школа перфомансу». В основі програми — досвід чеського проєкту FNAF, що досліджує тіло, тілесність і різні форми їхнього вираження. Тема п’ятиденної зустрічі чеських та українських перформерів — «Тривога в тілі».
14.06.24 | | Штука
Не завантажуйте телефоністку...
Тарас Прохасько
Уже кілька днів не можу нічого іншого читати. Тільки це. Довідник івано-франківської міської автоматичної телефонної станції.  Ціною 1 крб.
13.06.24 | | Дискурси
Дні Куроня у Львові
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Цьогорічні Дні відбудуться на третьому році повномасштабної війни Росії проти України. Хочемо разом рефлексувати над тим, що Яцек називав: «Поляки та українці – важкий діалог»
13.06.24 | | Галичина
Гра з «Чарівною флейтою»
Аделіна Єфіменко
Ідея цієї оперної вистави реалізувалася у вигляді фентезі про злитті двох світів – аналогового на сцені та в залі й цифрового на великому екрані, в якому аватари, фіксуючи рухи героїв опери, імітували протагоністів, діяли у власному просторі за законами комп'ютерної гри.
13.06.24 | | Штука
Празькі таємниці «слуг цісарської казни»
Юлія Ісапчук
Окрім інших, тема війни у романі Лео Перуца «Уночі під кам’яним мостом» також окреслена і під таким кутом зору сприймається у наших реаліях. Прикметно, що перекладачка роману Галина Петросаняк додає присвяту загиблому під Бахмутом колезі.
12.06.24 | | Штука
Лікувальні промені і Сонце в центрі Землі
Юрій Винничук
Дуже мені полегшало, коли довідався, що не лише українці є праотцями всіх на світі цивілізацій, а й поляки винайшли все, що лише винайдене
12.06.24 | | Дискурси
Подолання стресу війни: довіра і віра
Роман КЕЧУР
Віра дає надію, а без надії годі вижити, адже ми не знаємо, який фінал на нас чекає. Але віримо, що він буде переможний.
11.06.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.