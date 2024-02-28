Байден обговорив із лідерами Конґресу законопроєкт про допомогу Україні.

Президент США застеріг, що наслідки ненадання допомоги Києву можуть бути жахливими.

У вівторок, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Джо Байден провів у Овальному кабінеті Білого дому зустріч з лідерами Конґресу, причому як демократами, так і республіканцями. Про це повідомило радіо Voice of America. У ході зустрічі президент заявив конґресменам, що Україна потребує термінової допомоги і що наслідки непідтримки Києва можу стати фатальними.

«Проблема фінансування України з кожним днем стає дедалі гострішою. Нам належить зробити велику роботу. Я вважаю, що наслідки бездіяльності жахливі», – сказав Байден.

Він також дав зрозуміти, що окрім озброєння України та інвестицій в американську оборонну промислову базу, законопроєкт допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАС, а також надасть більше гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від конфліктів по всьому світу, включно з палестинським цивільним населення, яке перебуває у важких гуманітарних умовах.

У ході зустрічі, крім військової підтримки України, також обговорювалося питання загрози часткового призупинення роботи уряду США, яке може статися першого березня, якщо Конґрес не ухвалить резолюцію щодо бюджету.

На зустрічі з Байденом були присутні віцепрезидентка США Камала Гарріс, спікер Палати представників Майк Джонсон (Mike Johnson), лідер демократичної меншості в нижній палаті Гакім Джефріс (Hakeem Jeffries), а також голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) і лідер республіканської опозиції у верхній палаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell).