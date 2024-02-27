Російська влада заборонила експорт бензину.

Уряд у Москві це пояснив настанням сезону підвищеного попиту на паливо.

Уряд Росії запровадив заборону на експорт бензину. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Заборона вступить в силу першого березня 2024 року й діяти щонайменше півроку.

Ще раніше про плани вжити таких заходів повідомив віцепрем'єра РФ Олександр Новак. Він пояснив їх тим, що на внутрішньому російському ринку незабаром настане сезон підвищеного попиту на паливо, пов'язаний з періодом весняних польових робіт, плановими ремонтами на НПЗ, а також літніми відпустками. «З метою нівелювання ажіотажного попиту на нафтопродукти необхідно вжити заходів, які б сприяли стабілізації цін на внутрішньому ринку нафтопродуктів», — зазначив Новак.

Як запевнили в російському уряді, тимчасова заборона на експорт не стосуватиметься вже погоджених поставок бензину до країн ЄАЕС, Монголії, Узбекистану, , а також окупованих частин Грізії – Південної Осетії та Абхазії.

Біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо в Росії з початку року зросли на 8–23%. При цьому темпи зростання оптових цін були значно нижчими.