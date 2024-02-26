Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо снарядів для України.

Угоди про постачання зброї й амуніції на користь України можливі також з арабськими, африканськими країнами та Балканами.

 

 

Допоки військову допомогу Сполучених Штатів для України заблоковано в Конґресі, європейці намагаються самостійно розв'язати проблему снарядного голоду для ЗСУ. Пошуки залишків амуніції ведуться по всьому світу. Так стало відомо, що Німеччина, зокрема, веде конфіденційні перемовини з Індією щодо закупівлі снарядів для України через посередників. Про це пише німецький часопис Der Spiegel.

 

Видання зазначає, що в Індії зберігаються кілька сотень тисяч артилерійських набоїв. Переговори проводяться таємно, оскільки Індія, як і раніше, підтримує дружні стосунки з Москвою. Німеччина й Індія інформацію про переговори не коментували.

 

Der Spiegel також припускає, що угоди про постачання зброї й амуніції на користь України можливі, зокрема, з арабськими країнами. Деякі з них мають великі запаси боєприпасів. Опитані виданням експерти вважають, що можливості випуску боєприпасів є також на Балканах та в низці країн Африки.

 

Нагадаємо, що в березні 2023 року Європейська Унія пообіцяла надати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців – спочатку за рахунок наявних запасів, а потім укладаючи контракти на спільні закупівлі та збільшуючи промислові потужності. За 10 місяців Євроунія змогла надати Києву лише 330 тисяч снарядів. Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни ЄУ зможуть поставити Україні до березня лише трохи більше 500 тисяч снарядів.

26.02.2024

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