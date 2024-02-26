Мер Лондона запропонував конфіскувати нерухомість російських олігархів.

Вторговані гроші, на думку Садіка Хана, можна використати на будівництво соціального житла, зокрема для українських біженців.

Мер Лондона Садік Хан запропонував конфіскувати нерухомість, яка в британській столиці належить російським олігархам і корупціонерам. Про це повідомила британська радіостанція LBC. Згідно з пропозицією Садіка Хана, цю нерухомість можна продати та на виручені гроші збудувати будинки для незаможних, у тому числі для українських біженців.

Редакція цитує листа, надісланого Ханом міністру житлового будівництва Великої Британії Майклу Ґоуву (Michael Gove). Хан зазначає, що вартість нерухомості росіян, причетних до корупції, у Лондоні 2022 року оцінювалася міжнародною неурядовою організацією Transparency International у 1,1 мільярда фунтів ($1,4 млрд). На ці гроші можна було б збудувати понад чотири тисячі будинків для незаможних, підрахувала лондонська мерія.

«Міністри повинні терміново вжити заходів для арешту майна, купленого друзями Путіна, щоб ми могли використовувати вторговані кошти на користь тих, хто цього потребує», – йдеться у зверненні Хана. Лист був надісланий наступного дня після другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У частині зі збудованих будинків, на думку Хана, могли б проживати українські біженці. «Це може включати надання доступного житла для деяких з тих українців, які зробили Лондон своїм домом після втечі з України внаслідок вторгнення Путіна», – заявив мер.