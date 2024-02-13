ЄК закликала Польщу, Словаччину та Угорщину зняти обмеження на агроторгівлю з Україною.

Єврокомісар Домбровскіс зазначив, що ЄУ уже розробила захисні заходи для сусідів України.

Валдіс Домбровскіс

Європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis) закликав Польщу, Угорщину та Словаччину зняти односторонні обмеження на імпорт українського зерна, оскільки Європейська Унія уже розробила альтернативні механізми, які допоможуть убезпечити європейських фермерів від надлишку української продукції. Про це Домбровскіс заявив під час дебатів у Комітеті агрокультури при Європейському парламенті. Відео його виступу опубліковано на сайті Єврокомісії.

Єврокомісар нагадав, що Єврокомісія вже запроваджувала захисні заходи для сусідніх з Україною країн при імпорті переважно сировинних товарів, таких як пшениця, ріпак, соняшник та кукурудза. Згодом ЄК разом із Україною розробила механізм експортного контролю, і він уже функціонує між Україною та Румунією, уточнив Домбровскіс. «Цей механізм не працює, наприклад, з Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать як винятковій компетенції ЄУ у сфері торговельної політики, так і вашим зобов'язанням щодо угоди про вільну торгівлю з Україною та СОТ», – підкреслив він.

Окрім того, Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія запропонувала запровадити автономні торгові заходи для країн, які стикаються із негативним впливом на ринок від українського експорту. Йдеться про «чутливі продукти» – яйця, цукор та соняшникову олію, для яких Єврокомісія запропонувала встановити граничну максимальну квоту, яка базується на усереднених даних імпорту за 2022-2023 роки.

Домбровскіс зазначив, що дія «коридорів солідарності» залишається актуальною, незважаючи на відновлення Україною експорту Чорним морем.