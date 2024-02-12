ФСБ порушила справу проти Росавіації за продані літаки й гелікоптери.

Деякі з них опинилися в Україні й працювали на ЗСУ.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії провела обшуки в офісах Росавіації у кримінальних справах про незаконне виведення з-під російської юрисдикції майже 60 цивільних літаків і гелікоптерів. Про це повідомила газета «Известия» з покликом на свої джерела у правоохоронних органах та міністерстві транспорту РФ.

«Під час заходів було вилучено предмети та документи, які підтверджують незаконність дій співробітників Росавіації та інших поки що невстановлених осіб щодо зняття з реєстраційного обліку повітряних суден», – зазначило одне з джерел «Известий». У мінтрансі пояснили, що співробітники Росавіації виводили борти з держреєстру без повного комплекту документів і надавали недостовірну інформацію про перебування суден за межами Росії.

Вісім з виведених таким чином бортів було продано до країн, які російська влада вважає «недружніми». Декілька незаконно знятих з реєстрації та вивезених за межі Росії бортів стали сприяти Україні в її війні проти Росії, повідомив один зі співрозмовників «Известий», близьких до правоохоронних органів. За його словами, йдеться про літаки Іл-76 і гелікоптери Мі-8. Три гелікоптери брали участь у війні на боці України, а Іл-76 здійснювали рейси з вимкненими відповідачами, зазначило інше джерело, близьке до силових структур. Практика відключення відповідачів дозволяє приховувати інформацію про маршрути, якими борт перевозить вантажі, такі польоти не видно, наприклад, на FlightRadar24.