У Росії зупинили слідство у справі затоплення крейсера «Москва».

Про це повідомив батько матроса, загиблого на флагмані Чорноморського флоту РФ.

Слідчий комітет РФ припинив роботу у справі про затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва», який брав участь у війні Росії проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова Дмитра Шкребеця – батька загиблого на крейсері матроса Єгора Шкребеця.

Справу, як з’ясовується, було припинено ще 20 грудня 2023 року, проте повідомлення про це родина загиблого матроса отримала поштою щойно на початку лютого 2024 року, випливає з поста Дмитра Шкребеця у російській соціальній мережі «Вконтакте». Він опублікував листа, отриманого від Головного військового слідчого управління СК. У ньому зазначається, що слідство у справі припинено згідно з пунктом 2 частини 1 статті 208 КПК — на підставі того, що «підозрюваний або обвинувачений втік від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин».

Дмитро Шкребець написав, що не бачить сенсу оскаржувати рішення СК, оскільки «цілком зрозумілі причини його ухвалення та тяжкі обставини того, що сталося». Він додає, що, на його думку, крім безпосередньо винних у затопленні крейсера «Москва», «є ще й винні іншої категорії»: «Це ті, хто своїми діями, а інші – бездіяльністю та некомпетентністю створили умови для інциденту з крейсером "Москва"».

Крейсер «Москва» затонув 14 квітня 2022 року. За повідомленнями ЗСУ, 13 квітня в корабель влучили дві українські ракети «Нептун», після чого він спалахнув і згодом пішов на дно. Офіційно невідомо, скільки людей перебували на облавку та скільки з них загинули. 22 квітня 2022 року міноборони РФ повідомило, що внаслідок пожежі загинув один член екіпажу, ще 27 людей зникли безвісти. Згодом суд у Севастополі визнав загиблими 17 моряків. Тим часом російські ЗМІ писали з посиланням на родичів матросів, що на крейсері загинули близько 40 осіб, а ще 100 отримали поранення.