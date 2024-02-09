У Грузії обрано нового прем'єра – Іраклія Кобахідзе.

Новий керівник уряду зразу ж розкритикував президентку Саломе Зурабішвілі.

Парламент Грузії на пленарному засіданні у четвер ввечері, восьмого лютого, затвердив прем'єр-міністром Іраклія Кобахідзе та склад нового кабінету міністрів. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. За вотум довіри новому прем'єрові та уряду проголосували 84 депутати (за необхідного мінімуму 76 голосів), 10 проголосували проти. Опозиція у голосуванні не брала участі.

В новому уряді змінився лише міністр оборони. Ним став Іраклій Чиковані – колишній віцеспікер парламенту.

«Я вдячний за надану довіру та виправдаю її», – сказав 45-річний Кобахідзе після голосування. Він зазначив, що протягом найближчих місяців уряд особливу увагу зверне на питання економічного розвитку, залагодження безпеки та стабільності Грузії, а також підтримку соціальних проєктів. Водночас він зазначив, що його програма переважно спрямована на завершення проєктів, які реалізують у країні, започаткованих за колишнього уряду.

Новий прем'єр повідомив, що свій перший закордонний візит у ранзі керівника уряду здійснить до Брюсселя. «Вже заплановано мій перший закордонний візит 20–21 лютого до Брюсселя, і це стосується як Євроунії, так і НАТО. Визначено і порядок денний», – сказав він журналістам.

Водночас Кобахідзе розкритикував президентку Саломе Зурабішвілі за її європейські візити, звинувативши у порушенні конституції. «Зурабішвілі не повинна здійснювати закордонні візити (...) вона не раз навмисне порушувала конституцію (…) вона вела в рамках неузгоджених з урядом візитів до європейських столиць агітацію за ненадання Грузії статусу кандидата на членство до Євроунії», – поскаржився він.

Іраклій Кобахідзе вступив до керівної партії «Грузинська мрія» 2014 року, обійнявши в ній посаду виконавчого секретаря. У 2016 році був обраний головою парламенту Грузії. У червні 2019 року подав до демісії через антиросійські протести, які почалися в Тбілісі. У 2021 році Кобахідзе обійняв посаду голови «Грузинської мрії». 1 лютого поточного року за поданням політради партії його було висунуто кандидатом у прем'єри республіки.

Кобахідзе став уже сьомим прем'єром від партії «Грузинська мрія», яка перебуває при владі в Грузії з осені 2012 року. Його попередник Іраклій Гарібашвілі подав до демісії 29 січня і став головою керівної партії.