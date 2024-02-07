Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова та Івано-Франківська.

У зв’язку з підвищенням попиту, Укрзалізниця призначає додаткові потяги між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом на 16-18 лютого. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у fb.

“Фіксуюємо підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого. Тому оперативно призначили додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів", - йдеться у повідомленні.

На маршруті Київ - Львів - Івано-Франківськ курсуватиме потяг №195/196, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, Львів 14:46 - 15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18. Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львів 21:54 - 23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс потяг №192/191 Львів- Київ, який відправлятиметься зі Львова об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах.