Три країни НАТО підписали угоду, яка сприятиме захисту від аґресії Росії.

У документі передовсім йдеться про вільне перекидання військ і зброї Європою.

 

 

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали у вівторок, 30 січня, угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, яка перешкоджає швидкому транскордонному переміщенню військ і озброєнь. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на свої джерела. Передовсім ідеться про вільний рух одним з головних коридорів, які ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО.

 

Після того, як 2022 року Росія скоїла повномасштабне вторгнення в Україну, Північноатлантичний альянс і Європейська Унія розпочали прискорену підготовку на випадок виникнення військового конфлікту з Москвою. У разі загострення ситуації США й інші союзники НАТО повинні будуть скерувати на схід великі військові підкріплення через Німеччину та Польщу.

 

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Kajsa Ollongren) заявила, виступаючи в Європейському оборонному агентстві в Брюсселі, що надзвичайно важливо створити умови для швидкого розгортання збройних сил до виникнення будь-якого можливого конфлікту. «Географія є така, якою вона є. Це означає, що ми повинні мати можливість швидко пересуватися з Нідерландів через Німеччину до Польщі», – сказала вона.

 

Наразі пересуванню військ Європою заважає занадто велика кількість бюрократичних зволікань. Ця проблема може призвести до поважних затримок у разі конфлікту з Росією.

 

«У нас мало часу. Те, чого ми не встигнемо зробити у мирний час, не буде готове у разі кризи чи війни», – заявив свого часу керівник командування НАТО з матеріально-технічного забезпечення JSEC генерал-лейтенант Александр Соллфранк (Alexander Sollfrank).

 

Нагадаємо, що саме зараз НАТО проводить свої найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни в рамках навчань Steadfast Defender 2024. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців.

31.01.2024

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