Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі подав до демісії.

Наступним прем’єром скоріш за все стане чинний голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе.

 

 

Прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що залишає свою посаду. Про свою демісію керівник грузинського уряду оголосив на брифінгу в Тбілісі у понеділок, 29 січня.

 

За словами Гарібашвілі, таке рішення було ухвалено на політраді партії «Грузинська мрія», а на партійному з'їзді, який відбудеться першого лютого, про це рішення буде оголошено офіційно.

 

«Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єрміністра. Ми ухвалили це рішення разом із нашою командою. Я пишаюся успіхами, досягнутими разом з командою. Одна з найважливіших складових нашої політичної команди є внутрішня демократія, заснована на принципі ротації, тому й іншим необхідно дати можливість проявити себе», – процитував слова Гарібашвілі грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

 

Гарібашвілі повідомив, що восени в Грузії відбудуться парламентські вибори і, виходячи з цієї політичної ситуації, отримав від політради «Грузинської мрії» пропозицію обійняти посаду голови партії. «Дуже важливо, щоб новий прем'єрміністр вчасно сформував новий уряд, якому я бажаю успіху», – зазначив він.

 

Раніше у грузинських ЗМІ з'явилася інформація, що посаду прем'єрміністра обійме чинний голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

 

Іраклій Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єрміністра Грузії у 2013 році. Він змінив на цій посаді засновника «Грузинської мрії» Бідзіну Іванішвілі, проте 30 грудня 2015 року подав до демісії. Потім Георгій Квірікашвілі змінив Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра Грузії.

 

Перш ніж вдруге обійняти посаду глави уряду Грузії, Іраклій Гарібашвілі очолював оборонне відомство країни, а посаду прем'єра він обійняв вдруге 22 лютого 2021 року, змінивши на посаді Георгія Гахарію.

29.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
704-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
28.01.24 | | Україна
Український П’ємонт: мобілізація (5)
Іван Банах
Початок 1918-го: Осип Микитка очолює УСС, Євген Коновалець формує СС в УНР, Симон Петлюра – гайдамацький кіш. Крути. «Арсенал»
27.01.24 | | Минуле
Микола Шлемкевич – українська людина, яка повертається
Світлана Шлемкевич
Мріючи про майбутнє, треба зберегти пам'ять про доробок тих, кого вороги викреслювали з нашої історії
27.01.24 | | Минуле
703-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
27.01.24 | | Україна
«Сімейні концерти» у Львівській філармонії
Ірина Вакуліна
Сімейні концерти є місцем сили, розради, забавки – не тільки для дітей, а й місцем відновлення для батьків, вони теж можуть релаксувати,«перенестися» в інший світ,  щоб мати сили далі жити й надихати своїх дітей.
26.01.24 | | Штука
Трамп 2.0 і капітани американського бізнесу
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Повернення Трампа до влади прховує в собі масу ризиків не лише для демократії, але й для американського бізнесу.
26.01.24 | | У світі
702-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 16 атак) та Мар’їнському (відбито 25 атак) напрямках.
26.01.24 | | Україна
Сяйво снігів
Юрко ПРОХАСЬКО
Застояна, заклякла за ніч залізна пака потяга з замерзлими вікнами задвигтіла з крижаним скреготом, перемерзлими струсами, зимно заляскала на згинах.
26.01.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.