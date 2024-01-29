Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі подав до демісії.

Наступним прем’єром скоріш за все стане чинний голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе.

Прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що залишає свою посаду. Про свою демісію керівник грузинського уряду оголосив на брифінгу в Тбілісі у понеділок, 29 січня.

За словами Гарібашвілі, таке рішення було ухвалено на політраді партії «Грузинська мрія», а на партійному з'їзді, який відбудеться першого лютого, про це рішення буде оголошено офіційно.

«Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єрміністра. Ми ухвалили це рішення разом із нашою командою. Я пишаюся успіхами, досягнутими разом з командою. Одна з найважливіших складових нашої політичної команди є внутрішня демократія, заснована на принципі ротації, тому й іншим необхідно дати можливість проявити себе», – процитував слова Гарібашвілі грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

Гарібашвілі повідомив, що восени в Грузії відбудуться парламентські вибори і, виходячи з цієї політичної ситуації, отримав від політради «Грузинської мрії» пропозицію обійняти посаду голови партії. «Дуже важливо, щоб новий прем'єрміністр вчасно сформував новий уряд, якому я бажаю успіху», – зазначив він.

Раніше у грузинських ЗМІ з'явилася інформація, що посаду прем'єрміністра обійме чинний голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

Іраклій Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єрміністра Грузії у 2013 році. Він змінив на цій посаді засновника «Грузинської мрії» Бідзіну Іванішвілі, проте 30 грудня 2015 року подав до демісії. Потім Георгій Квірікашвілі змінив Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра Грузії.

Перш ніж вдруге обійняти посаду глави уряду Грузії, Іраклій Гарібашвілі очолював оборонне відомство країни, а посаду прем'єра він обійняв вдруге 22 лютого 2021 року, змінивши на посаді Георгія Гахарію.