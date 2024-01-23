НАТО уклало мільярдний контракт на постачання боєприпасів.

Замовлення отримали німецька і французька збройові компанії. Перші боєприпаси будуть поставлені за два роки.

На тлі аґресивної війни Росії проти України Північноатлантичний альянс уклав угоду з виробництва боєприпасів на суму 1,1 мільярда євро з німецьким та французьким виробниками. Про це у вівторок, 23 січня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Німецька збройова компанія Junghans Microtec і французька Nexter Munitions поставлять набої стандартного для НАТО калібру 155 міліметрів. Снаряди цього калібру використовують, зокрема, французькі гаубиці Caesar та німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. І ті й інші поставлені країнами НАТО Збройним Силам України для відбиття російської аґресії.

Столтенберґ зазначив, що боєприпаси необхідні як для відправки до України, так і для поповнення спорожнілих арсеналів країн – членів Північноатлантичного альянсу. «Війна в Україні стала війною боєприпасів. Важливо, щоб наші союзники поповнювали власні запаси, а ми продовжуємо підтримувати Україну», – сказав керівник НАТО.

Контракт із виробниками підписала аґенція НАТО зі забезпечення та закупівель (NATO Support and Procurement Agency – NSPA). Обидві згадані компанії мають виготовити близько 220 тисяч снарядів. Перші з них, за словами директорки NSPA Стейсі Каммінґс (Stacy Cummings), будуть випущені за два роки.