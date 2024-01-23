В ЄУ досягнуто попередньої згоди щодо заморожених російських активів.

Йдеться про використання на користь України доходів від цих коштів.

У понеділок, 22 січня, відбулося засідання Ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ. На пресконференції за підсумками зустрічі верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна залишається пріоитетом для ЄУ. «Війна в Україні – це екзистенційна загроза для Європи, і ми готові допомагати Україні. Мета полягає в тому, щоб Україна перемогла у цій війні. Це наше завдання», – заявив Боррель, чий виступ можна переглянути на його офіційній сторінці у мережі Х.

Окрім того, Жозеп Боррель заявив, що держави Євроунії досягли політичної угоди щодо використання прибутку зі заморожених в ЄУ російських активів. «Думаю, я можу сказати, що у нас є політична угода про закінчення роботи на основі пропозиції, яка була внесена у грудні. Йдеться про використання доходів від заморожених російських активів. Я впевнений, що роботу буде завершено найближчим часом. Обговорення триватиме на рівні амбасадорів, але я бачу, що угода наближається», – розповів глава зовнішньополітичної служби ЄУ.

Йдеться про пропозицію Єврокомісії зафіксувати надприбутки зі знерухомлених російських активів і зберігати їх, допоки Євроунія не буде готовою переказати ці кошти Києву. А для цього потрібно розробити окремий механізм.

Боррель зазначив, що очікує рішення щодо вказаного питання до наступного засідання глав МЗС країн-членів ЄУ, яке відбудеться 19 лютого. Він також повідомив, що відвідає Київ першого або другого тижня лютого.

За оцінками російської влади, у західних країнах після початку повномасштабної війни в Україні було заморожено близько 300 мільярдів доларів Центробанку Росії. Більшість грошей перебуває в Європі, і влада ЄУ стурбована ризиками підриву довіри до євро, які може спричинити конфіскація. Влітку 2023 року робоча група Євроунії не знайшла законного способу вилучення активів, після чого ЄУ почала вивчати варіанти реінвестування заморожених коштів та передачі прибутку на відновлення України.