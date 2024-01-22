Родичі ізраїльських заручників зірвали засідання комісії Кнесету.

Вони вимагали зробити більше для звільнення членів їхніх родин.

Родичі ізраїльтян, захоплених у заручники палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у понеділок, 22 січня, ввірвалися до Кнесету та зірвали засідання фінансової комісії парламенту Ізраїлю. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Протестувальники вимагали зробити більше для звільнення членів їхніх родин.

«Ви не сидітимете тут, допоки наші діти помирають», – кричали деякі з тих, хто увірвався. Вони теж обурювалися тим, що ортодоксальний голова фінансового комітету Моше Гафні з партії «Яадут ха-Тора» не виконує заповіді про викуп полонених (підйон швуїм), і кричали йому: «Не можна залишати їх напризволяще. Ви продовжуєте вдавати, що працюєте, начебто нічого не сталося».

Моше Гафні, звертаючись до родичів заручників, сказав, що «розуміє біль» протестувальників, але вихід його партії з керівної коаліції, чого домагаються деякі з них, не допоможе. Зрештою він був змушений оголосити перерву, після чого засідання так і не було відновлено. Гафні розпорядився, щоб охоронці Кнесету не втручалися та дали родинам висловитись.

«Я висловив свою позицію і позицію "Яадут ха-Тора" главі уряду ясно і чітко. Викуп полонених – найважливіша міцва в іудаїзмі, особливо коли йдеться про порятунок душ. Ми зробимо все, щоб діти, брати та дружини повернулися додому у доброму здоров'ї», – запевнив Гафні.

Нагадаємо, що в листопаді угруповання ХАМАС обміняло 108 заручників (84 дітей та жінок та 24 громадян іноземних держав) на палестинців, яких утримували в ізраїльських в'язницях. Потім процес обміну було заблоковано. У полоні ХАМАСу все ще перебувають 136 людей, захоплених під час нападу ісламських радикалів на Ізраїль сьомого жовтня.