Євроунія розробляє новий план допомоги Україні.

Таким чином вдасться обійти у разі потреби вето Угорщини.

Керівництво Європейської Унії опрацьовує новий план, який дозволить надати Києву фінансову допомогу на суму в десятки мільярдів доларів, попри внутрішні суперечки в ЄУ. Про це пише газета The Wall Street Journal. Цього тижня чиновники Євроунії розпочнуть обговорення цього плану.

Згідно з конфіденційними джерелами, ознайомленими з проєктом плану, на який посилається видання, протягом наступних чотирьох років 20 млрд євро мають бути виплачені з фонду Євроунії країнам-членам, які, своєю чергою, нададуть Україні фінансову та військову допомогу. Новий фонд поповнюватиметься на п'ять мільярдів євро щороку. Видання зазначає, що цей план уже кілька тижнів обговорювався в Брюсселі і був репрезентований 19 січня.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року спроби Євроунії надати Україні 50 мільярдів євро допомоги з бюджету ЄУ заблокувала Угорщина, яка домагалася певного компромісу від Євроунії. Проте на компроміс із Будапештом готові йти не всі країни-члени.

Видання нагадує, що на початку війни Росії проти України Європа почала витрачати кошти з бюджету ЄУ на оплату летальної військової допомоги Києву через Європейський фонд миру. Це виявилося дуже успішним. За рік понад п'ять з половиною мільярдів євро було повернуто державам-членам, які постачали Україну зброю, боєприпаси, танки та ракети для ППО. Але потім уряд Угорщини заблокував виплати з цього фонду.

Окрім того, низка країн-членів ЄУ виснажила свої запаси зброї та амуніції, тож більше не в змозі надати значної допомоги Україні, пише видання. Враховуючи ці труднощі, пропонується створити новий спеціальний військовий фонд для України, який поглине частину активів Європейського фонду миру, які залишилися (6,5 млрд євро), й поповнюватиметься на п'ять мільярдів євро щороку у період з 2024 до 2027 року, пише The Wall Street Journal.

Очікується, що новий план для надання Україні військової допомоги обговорюватиметься на саміті ЄУ першого лютого. Однак ухвалення остаточного рішення щодо нього, ймовірно, триватиме тижні.