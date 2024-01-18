Главу російської Церкви в Естонії виганяють з країни.

Митрополитові Талліннському та всієї Естонії Євґєнію не подовжили право на проживання за його підтримку російської аґресії.

Естонія не подовжить посвідку на проживання главі Естонської митрополії російської православної Церкви (формальна назва – Естонська православна церква Московського патріархату) митрополитові Талліннському та всієї Естонії Євґєнію (у миру Валєрій Решетніков). Про це повідомив інформаційний портал Delfi. У Таллінні вважають, що цей піп становить загрозу безпеці країни. Йдеться про його виступи на захист російської аґресії проти України.

«Громадянин Російської Федерації Валєрій Решетніков надав до департаменту поліції та прикордонної охорони заяву про подовження посвідки на проживання, яку департамент не подовжить. Термін закінчення його чинної тимчасової посвідки на проживання закінчується 6 лютого. Держава ухвалила рішення відмовити в подовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, у тому числі в публічних виступах, підтримує дії аґресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, що робилися йому раніше», – пояснив керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару (Indrek Aru).

Він розповів, що серед іншого представники міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснили йому, що слід припинити виправдання воєнних дій Росії та кремлівського режиму у громадській діяльності. «Незважаючи на винесені раніше попередження, Решетніков не змінив риторики, яка не відповідає цінностям і не пасує для правового поля Естонії. Тому Решетніков визнаний таким, що становить загрозу безпеці держави», – розповів Індрек Ару.

Решетніков проживав в Естонії на підставі тимчасової посвідки на проживання. Останнє подовження посвідки йому було надано два роки тому, незадовго до початку вторгнення Росії в Україну. Оскільки Решетніков не має інших підстав для перебування в країні – наприклад, близьких родичів у Естонії, то він повинен буде залишити країну після закінчення терміну посвідки.