Голова Військового комітету НАТО закликав трансформувати Альянс.

Роберт Бауер заявив, що результат російсько-української війни вирішить долю світу.

Голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роберт Бауер відкриваючи в середу, 17 січня, дводенну зустріч глав оборонних відомств країн-членів у Брюсселі, закликав політиків західних державних і приватних акторів змінити своє мислення на тлі російсько-української війни.

«Нам потрібно, щоб державні та приватні структури змінили своє мислення, перейшовши від епохи, коли все було заплановано, передбачувано, контрольовано, до епохи, коли все може статися будь-якої миті, коли потрібно очікувати несподіваного. Нам потрібна військова трансформація НАТО», – процитувала адмірала інформаційна аґенція Reuters.

Роберт Бауер пообіцяв продовження підтримки України з боку НАТО. «Україна матиме нашу підтримку щодня, тому що результат цієї війни визначатиме долю світу», – зазначив він.

Водночас нідерландський адмірал висловив думку, що інвазія Росії в Україну «ніколи не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою для безпеки РФ, яка б йшла від України чи НАТО». «Ця війна пов'язана з тим, що Росія боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на Землі: демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то люди в Росії незабаром теж захочуть їх мати», – вважає голова Військового комітету НАТО.

При цьому, на його думку, український народ та українська армія «захищають демократію так, як світ ще не бачив». «У темряві війни вони – маяк світла, який показує всьому світу, що означає боротися за те, у що віриш», – сказав Бауер.