Турецькі банки почали відмовлятися працювати з Росією.

Причина цього полягає у посиленні санкційної відповідальності перед США і ЄУ.

 

 

Турецькі банки почали масово відмовлятися від співпраці з російськими банками. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ» з покликом на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі.

 

Турецькі банки, пише видання, розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями, а також зупинили обробку платежів без формального закриття договорів. Одне із джерел газети повідомило, що банки Туреччини зробили виняток лише для дочірніх іноземних банків у Росії.

 

Ситуація, за словами співрозмовників видання, ускладнилася влітку 2023 року та різко загострилася після того, як 22 грудня президент США Джо Байден видав указ про вторинні санкції проти закордонних компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Указ дозволяє владі США відключати іноземні банки від американської фінансової системи за порушення антиросійських санкцій. «З моменту виходу указу президента США Джо Байдена про застосування вторинних санкцій щодо банків, які сприяють російським фінансовим  інституціям, Туреччина стала однією з перших країн, банки яких стали закривати кореспондентські відносини з РФ. Відключення від доларових платежів не бажає жоден банк», – визнає один із російських банкірів.

 

Також свій вплив мав і 12-ий санкційний пакету Європейської Унії, після запровадження якого фінансово-контрольні органи ЄУ почали вимагати більше даних та документів для підтвердження відсутності санкційних порушень під час проведення платежів у турецьких лірах. Відтак турецькі банки були змушені посилили контроль за своїми фінансами.

17.01.2024

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