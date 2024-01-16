Трамп впевнено переміг на кокусах в Айові.

Українофоб Рамасвамі зрезиґнував з подальшої президентської кампанії.

Дональд Трамп переміг на президентських кокусах (зборах прихильників партії для номінації кандидата в президенти) в Айові. Про це повідомило радіо Voice of America. Кокуси в Айові стали першими в системі попереднього голосування до президентських виборів.

77-річного Трампа підтримав понад 51 відсоток тамтешніх членів Республіканської партії, які взяли участь у голосуванні. Його головними конкурентами були губернатор Флориди 45-літній Рон ДеСантіс (Ron DeSantis) і колишня постійна представниця США при ООН та ексгубернаторка штату Південна Кароліна 51-річна Ніккі Гейлі (Nikki Haley). ДеСантіс набрав приблизно 21% голосів, Гейлі – трохи більше за 19 відсотків.

Перемога дає колишньому президенту потужний старт у боротьбі за висування офіційним кандидатом у президенти від партії перед праймеріз у Нью-Гемпширі, який пройде 23 січня. Трамп заявив, що він «підбадьорений» і «дуже задоволений» перемогою на кокусах в Айові. В інтерв’ю Fox News Digital він сказав, що відчуває «впевненість у країні». «Це приголомшлива річ і приголомшливе почуття. Нам потрібно повернути країну. За останні три роки наша країна пережила стільки поганого та продовжує через це проходити», – додав Трамп.

Інформаційна аґенція Reuters при цьому зазначає, що Трамп проіґнорував усі п'ять раундів теледебатів республіканських кандидатів, які відбулися минулого року. Окрім того, він уникав політичних поїздок округами Айови, які зазвичай здійснюють кандидати перед кокусами.

Республіканська партія має визначитися з кандидатом, який піде від неї на вибори президента США, до кінця весни. Формально його висунуть на з'їзді партії у липні. Самі президентські вибори заплановано на п’яте листопада. Очікується, що в них знову змагатимуться Трамп і чинний голова Білого дому Джо Байден, який уже оголосив про своє висування.

Раніше штати Колорадо та Мен ухвалили рішення не допустити Дональда Трампа до первинних виборів на їхній території, які мають відбутися 5 березня. Недопуск обґрунтовується 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє обіймати федеральні посади будь-кому, хто «брав участь у повстанні чи заколоті». Трампа ж звинувачують у тому, що він підбурював своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Верховний суд Сполучених Штатів прийняв до розгляду скаргу Дональда Трампа на рішення штатів не допустити його до участі в первинних виборах на номінацію в кандидати в президенти. Засідання суду призначене на восьме лютого.

Тим часом ще один претендент на кандидата в президенти США від Республіканської партії 38-річний підприємець Вівек Рамасвамі оголосив, що вибуває з президентських перегонів. «З цього моменту ми маємо намір призупинити цю президентську кампанію», – заявив Рамасвамі своїм прихильникам в Айові у понеділок увечері. Його заява пролунала після провального виступу на кокусах кандидатів у президенти США від Республіканської партії в Айові. Підприємець повідомив, що після припинення своєї передвиборчої кампанії він підтримує кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа.

Рамасвамі прославився своїми українофобськими висловами. Він виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні, яку назвав «корумпованою державою», а Президента Володимира Зеленського – «нацистом». Рамасвамі заявляв, що у разі обрання визнає, що Росія буцімто має право на окуповані території України. Окрім того, обіцяв заблокувати вступ Києва до НАТО.