Верховний суд США оголосив термінове засідання у справі Дональда Трампа.

Його вердикт фактично визначить, чи зможе Трамп знову балотуватися на посаду президента.

 

 

Верховний суд Сполучених Штатів у п’ятницю, п’ятого січня, прийняв до розгляду скаргу Дональда Трампа на рішення суду Колорадо не допустити його до участі в первинних виборах на номінацію в кандидати в президенти, подану ним третього січня. Засідання суду призначене на восьме лютого. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.  

 

Фактично Верховний суд США вирішуватиме, чи зможе Трамп знову балотуватися на посаду президента. Адже рішення найвищої судової інстанції країни буде обов'язковим для всіх штатів, не тільки для Колорадо й Мену, де експрезидента позбавили права брати участь у виборах.

 

Передбачається, що вердикт буде ухвалено протягом кількох днів або тижнів, хоча зазвичай розгляд таких справ може тривати до року. У Верховному суді США прискорену процедуру пояснили початком праймеріз у Республіканській партії. Суд має намір винести рішення до так званого «супервівторка», п’ятого березня, коли у Колорадо та багатьох інших штатах відбудуться первинні вибори.

 

Трамп намагається оскаржити рішення Верховного суду Колорадо, який заборонив йому брати участь у праймеріз через його роль у штурмі Капітолію в січні 2021 року. Суд покликається на 14-ту поправку до конституції США, яка забороняє обіймати федеральні посади будь-кому, хто «брав участь у повстанні чи заколоті».

06.01.2024

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