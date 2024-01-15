Бундесвер готується до атаки Путіна.

Про це йдеться в таємних документах Міністерства оборони ФРН, які потрапили до рук журналістів.

 

 

Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до  російської атаки на східний фланг НАТО. Про це повідомляє популярна німецька газета Bild з покликом на таємний документ Міністерства оборони ФРН. Евентуальна гібридна конфронтація може розпочатися вже в лютому цього року.

 

«Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме Путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм Бундесверу, ескалація загостриться всього за кілька тижнів. Невдовзі розпочнуться бойові дії, будуть задіяні десятки тисяч німецьких солдатів», – повідомляє видання.

 

Автори статті в Bild – відомі військові експерти Юліна Рьопке (Julian Röpcke) і Ґеорґіус Ксантополус (Georgios Xanthopoulos) – так описують цей сценарій. Росія запустить нову хвилю мобілізації і призове в лютому ще 200 тисяч осіб. Вже навесні росіяни розгорнуть великий наступ на Україну й до червня 2024 року, згідно з цим сценарієм, мали б здобути перемогу.

 

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід почнеться в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії, де Кремль планує спровокувати міжетнічні, зіткнення, які Росія пізніше використовує як привід для аґресії.

 

Вже у вересні Росія розгортатиме на своїй території та у Білорусі великі військові навчання «Запад-2024», а у жовтні – перекине війська й озброєння до Калінінграда, щоб завдати удару по Сувальському коридору.

 

У період після виборів у США, коли, у разі перемоги Дональда Трампа, країна увійде в перехідний період, Росія спробує скористатися можливим паралічем політичної системи США й вторгтися до країн-членів НАТО – до Польщі й країн Балтії. Північноатлантичний Альянс у відповідь ухвалить рішення про заходи стримування. НАТО перекине на східний фланг 300 тисяч військовиків, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу. Чи вдасться НАТО стримати Росію, залишається в сценарії відкритим питанням.

 

Автори статті визнають, що цей сценарій – суто гіпотетичний. Але «розгляд різних сценаріїв, навіть украй малоймовірних, є частиною повсякденних військових справ» для Бундесверу й НАТО.

15.01.2024

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