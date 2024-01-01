Королева Данії несподівано зреклася трону.

Про зречення Марґрете II оголосила в новорічному телезверненні.

 

 

Королева Данії 82-річна Марґрете II несподівано оголосила про своє зречення від трону, виступаючи з новорічним телезверненням до нації. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Офіційно зречення відбудеться 14 січня, саме тоді мине 52 роки з того часу, як вона стала королевою. Марґрете II зійшла на трон після смерті свого батька короля Фредеріка IX в 1972 році.

 

Королева Марґрете розповіла, що ухваленню рішення про зречення передували тривалі роздуми після операції на спині на початку 2023 року. «Операція, природно, породила роздуми про майбутнє – чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню. Я вирішила, що зараз саме час», – сказала вона.

 

Передноворічнй телевізійний виступ королеви був традиційним для Данії. Цього разу, окрім несподіваної заяви про зречення, Марґрета II говорила про війни на Близькому Сході та в Україні, а також про важливість розв'язання проблеми зміни клімату.

 

Королева Марґрете ІІ – популярна постать у Данії, і багато данців очікували, що вона залишиться на троні аж до смерті.

 

Після відходу Марґрете ІІ королем стане її старший син Фредерік. «Я залишу трон своєму синові, принцові-спадкоємцю Фредеріку», – додала вона та подякувала данській громадськості за підтримку протягом багатьох років.

 

На відміну від британської королівської традиції, офіційної церемонії коронації 55-річного принца Фредеріка не буде. Натомість цього ж дня про його сходження на трон буде оголошено зі замку Амалієнборґ у Копенгагені.

 

Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen) подякувала королеві за її «довічну відданість і невтомні зусилля для Королівства». «Багато з нас ніколи не знали іншого регента. Королева Марґрете є втіленням Данії, і протягом багатьох років вона вкладала слова та почуття в те, ким ми є як люди та як нація», – наголосила Метте Фредеріксен.

01.01.2024

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