Рада ЄУ погодилася прийняти Болгарію та Румунію до Шенґенської зони.

З 31 березня буде скасовано повітряний та морський прикордонний контроль, питання сухопутного кордону ще обговорюватиметься.

Рада Європейської Унії ухвалила рішення прийняти Болгарію та Румунію до Шенґенської зони. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської Комісії. У неділю, 31 грудня Рада ЄУ оголосила про своє рішення скасувати повітряний та морський прикордонний контроль Шенґенської зони з Болгарією та Румунією.

«З 31 березня 2024 року більше не буде перевірок людей на внутрішніх повітряних та морських кордонах ЄУ між Болгарією та Румунією та іншими країнами Шенґенської зони. Ця дата відповідає зміні зимового/літнього розкладу, встановленого Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA)», – йдеться у рішенні Ради ЄУ.

«Я дуже радий, що у 2024 році внутрішній контроль над повітряним та морським транспортом між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенґенської зони піде в минуле після 12 років перемовин. Таким чином, ми продовжуємо будувати ще ширшу та сильнішу зону вільного пересування», – заявив Фернандо Ґранде-Марласка Ґомес (Fernando Grande-Marlaska Gómez) – міністр внутрішніх справ Іспанії, яка завершує 31 грудня своє головування в Раді ЄУ.

У комюніке Ради Євроунії повідомляється, що рішення було ухвалено одноголосно у письмовій формі. У ньому наголошується, що «після цього першого кроку Раді слід ухвалити подальше рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах».

Рішення Ради ЄУ привітала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. «Сьогодні історичний день для Болгарії та Румунії. І джерело великої гордості для румунських та болгарських громадян. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це важливий крок уперед для цих двох країн та для Шенґенської зони загалом», – заявила вона.

Пані фон дер Ляєн зазначила, що переговори про скасування контролю на сухопутних кордонах продовжаться у 2024 році. «Рада ЄУ ухвалить рішення в розумні терміни», – запевнила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що Болгарія та Румунія увійшли до складу Євроунії 2007 року. Через чотири роки, 2011-го, країни заявили, що збираються стати членами Шенґенської зони. У листопаді 2022 року Єврокомісія закликала Раду ЄУ включити до Шенґенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору. Хорватія долучилася до Шенґенської зони та зони євро з першого січня 2023 року.