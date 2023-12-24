Мер Лондона просить уряд змінити правила утилізації старих авт, щоб віддавати їх Україні.

Наразі, згідно з британськими нормами, старі авта здані за компенсацію, можуть йти лише на брухт.

Мер Лондона Садік Хан закликав уряд Великої Британії змінити правила утилізації старих автомобілів, щоб їх можна було не лише відправляти на металобрухт, але й передавати Україні, якій вони будуть корисні у протистоянні російській аґресії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Садік Хан разом із колишнім міністром оборони Беном Воллесом звернулися до міністра транспорту Марка Гарпера (Mark Harper) з пропозицією змінити схему утилізації старих автомобілів у Лондоні. Згідно з програмою Ulez, яка діє в країні, автовласники можуть претендувати на одноразову виплату до двох тисяч фунтів стерлінгів, якщо вони здають на брухт автомобіль, який не відповідає новим жорстким стандартам викидів в атмосферу в місті. Під час здачі автомобіля видається сертифікат про його знищення. Здані таким чином авта, за правилами, можна тільки відправляти на металобрухт.

Мер Лондона пропонує уряду змінити правила видачі такого сертифікату та поряд із утилізацією автомобілів передбачити можливість передавати старі машини на цілі благодійності. Збирати їх та переправляти до України, на думку Садіка Хана, могла б зареєстрована благодійна організація.

Раніше британська газета Daily Telegraph стверджувала, що мер Лондона Садік Хан нібито заблокував план з відправки до України автомобілів, які інакше були б утилізовані за програмою Ulez. Після цієї публікації мер британської столиці зазнав жорсткої критики як з боку міжнародної громадськості, так і всередині країни. Мерія Лондона наполягала, що згідно зі законом мер не має повноважень, щоб відправляти в Україну машини. Садік Хан запевнив, що сам засмучений цією колізією.

У вересні до Хана звернувся з листом його київський колега Віталій Кличко, який і попросив про передачу старих авт Україні на потреби фронту. Кличко зазначив, що цей крок матиме «величезний потенціал», а автомобілі будуть використовуватися в «різних рятувальних та транспортних функціях».