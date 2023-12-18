Письменника Бориса Акуніна в Росії визнано «терористом та екстремістом».

Проти нього порушено дві кримінальні справи і його оголошено в розшук.

 

 

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (росфінмоніторинг) внесла відомого російського письменника-еміґранта Бориса Акуніна (псевдонім Григорія Чхартішвілі) до переліку «терористів та екстремістів». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на відповідне повідомлення на сайті росфінмоніторингу, яке з’явилося у понеділок, 18 грудня.

 

Для фігурантів переліку держава обмежує можливість фінансових операцій, блокуються всі їхні рахунки в російських банках.

 

Окрім того, слідчий комітет Росії порушив щодо Акуніна кримінальну справу про публічне виправдання тероризму і про дискредитацію російської армії (ст.205.2, ст.207.3 КК РФ). У повідомленні СКР сказано, що його оголосили у розшук.

 

Минулого тижня кілька російських видавництв, з якими Акунін тісно співпрацював тривалий час, заявили, що ухвалили рішення призупинити поширення його книг. Також кілька мереж книгарень оголосили про вилучення книжок письменника з продажу.

 

Книгарні та видання покликаються на якісь «публічні заяви письменників, які викликали широкий суспільний резонанс». Найімовірніше, йшлося про розмову з прокремлівськими пранкерами Лексусом і Вованом, які назвалися колишнім міністром культури України Олександром Ткаченком й спілкувалися з Акуніним нібито від імені Президента України Володимира Зеленського. В одному з уривків, які без контексту опублікували пранкери, Акунін нібито каже, що з розумінням ставиться до позиції «добрий росіянин – мертвий росіянин».

18.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
662-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
661-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
Незламній Україні присвячується
Всесвітньо відома диригентка, канадійка українського походження, – Кері-Лінн Вілсон (Keri-Lynn Wilson) – візьме участь у винятковій мистецькій події, присвяченій мужності українського народу та його героїчній боротьбі у жорстокій війні, – концерті «Незламній Україні присвячується».
15.12.23 | | Штука
Кримінальна ментальність Росії
Олександр Шульга
Переконання, що закони є формальними документами, які в ім'я правди можна проіґнорувати є щонайросійськішою "скрєпою"
15.12.23 | | Дискурси
660-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень
15.12.23 | | Україна
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
14.12.23 | | Штука
Нічка була видна..
Тарас Прохасько
У якийсь момент земного віку починає бути драматично. Починаєш перейматися не тільки тим, як тобі було, а й про те, як можеш заподіяти добре комусь іншому
14.12.23 | | Дискурси
Ярослав Лукавецький – мистець невтомного духу
Любов Волошин
До 115-ї річниці від дня народження одного з талановитих учнів Олекси Новаківського
14.12.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.