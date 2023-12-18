Письменника Бориса Акуніна в Росії визнано «терористом та екстремістом».

Проти нього порушено дві кримінальні справи і його оголошено в розшук.

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії (росфінмоніторинг) внесла відомого російського письменника-еміґранта Бориса Акуніна (псевдонім Григорія Чхартішвілі) до переліку «терористів та екстремістів». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на відповідне повідомлення на сайті росфінмоніторингу, яке з’явилося у понеділок, 18 грудня.

Для фігурантів переліку держава обмежує можливість фінансових операцій, блокуються всі їхні рахунки в російських банках.

Окрім того, слідчий комітет Росії порушив щодо Акуніна кримінальну справу про публічне виправдання тероризму і про дискредитацію російської армії (ст.205.2, ст.207.3 КК РФ). У повідомленні СКР сказано, що його оголосили у розшук.

Минулого тижня кілька російських видавництв, з якими Акунін тісно співпрацював тривалий час, заявили, що ухвалили рішення призупинити поширення його книг. Також кілька мереж книгарень оголосили про вилучення книжок письменника з продажу.

Книгарні та видання покликаються на якісь «публічні заяви письменників, які викликали широкий суспільний резонанс». Найімовірніше, йшлося про розмову з прокремлівськими пранкерами Лексусом і Вованом, які назвалися колишнім міністром культури України Олександром Ткаченком й спілкувалися з Акуніним нібито від імені Президента України Володимира Зеленського. В одному з уривків, які без контексту опублікували пранкери, Акунін нібито каже, що з розумінням ставиться до позиції «добрий росіянин – мертвий росіянин».