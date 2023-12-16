На Львівщині планують посилити ППО.

На Львівщині діють 45 мобільних вогневих груп зі збиття шахедів. Зараз триває процес створення додаткових 55 таких мобільних груп. Ці групи функціонують на базі ПвК "Захід". Про це за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.



"Зараз триває процес створення додаткових 55 таких мобільних груп. До кінця цього року плануємо вийти на показник у 100. Долучились до співфінансування проєкту представники соціально відповідального бізнесу, за що їм величезна вдячність. Ще один цікавий проєкт, який ми як адміністрація започаткували спільно з Львівським ІТ Кластером – "Мисливці за шахедами". Перші п’ять автомобілів, укомплектованих спеціальним обладнанням для знищення ворожих дронів уже отримали наші оборонці неба. До кінця січня спільно плануємо передати ще 5 одиниць техніки, які оснастять автоматизованими турелями, здатними вести вогонь по повітряних цілях противника без безпосередньої участі людини", – розповів Максим Козицький.

Зазначимо, 15 грудня, Львівщина стала платформою для проведення Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Це вже пʼяте таке засідання. Окрім президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, премʼєр-Міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, участь у заході взяли низка українських, європейських та американських чиновників (у тому числі онлайн).