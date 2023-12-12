У Росії втричі зросла кількість авіаційних інцидентів.

Це пов'язано з відсутністю якісного обслуговування літаків через запроваджені щодо Росії санкції.

 

 

З початку поточного року в Росії зареєстровано понад 180 інцидентів, пов'язаних із несправностями та поломками літаків місцевих авіакомпаній. Це рівно втричі більше, ніж за 2022 рік. Таку с статистику наводить американський часопис Newsweek.

 

За даними видання, ситуація продовжує стрімко погіршуватись. Лише з вересня 2023 року до початку грудня в Росії сталося загалом 60 інцидентів у цивільній авіації, які включали аварійні посадки, пожежі двигунів і несправності, а також інші технічні проблеми, які змушували літаки відмовлятися від запланованих маршрутів. І якщо за весь листопад у російських літаках сталося 12 поломок, то з першого до 11 грудня їх було вже 14.

 

Експерти наголошують, що це пов'язано з відсутністю якісного обслуговування літаків через запроваджені Заходом щодо російської авіагалузі санкції. Зокрема, йдеться про заборону на техогляди та ремонт у сертифікованих техніків.

 

В результаті російські компанії самостійно ремонтують свої літаки, часто залучаючи до цього некваліфікованих робітників, а також займаються так званим «авіаційним канібалізмом», тобто розбирають на запчастини одні борти для обслуговування інших.

12.12.2023

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