Хав'єр Мілей вступив на посаду президента Аргентини.

Церемонію інавґурації відвідав Президент України Володимир Зеленський.

 

 

Обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей (Javier Milei) у неділю, 10 грудня, склав присягу на посаді глави держави. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, церемонія інавґурації відбулася у будівлі конгресу Аргентини у Буенос-Айресі. Присягу склала і віцепрезидентка Вікторія Вільяруель (Victoria Villarruel).

 

«Я присягаю з чесністю та патріотизмом виконувати обов’язки президента, а також сумлінно дотримуватись та забезпечувати дотримання конституції Аргентини», – сказав Мілей перед сенаторами та депутатами. Прихильники Мілея у залі привітали його вигуками: «Свобода, свобода, свобода!»

 

Також у будівлі конгресу відбулася церемонія передачі влади: попередній глава держави Альберто Фернандес (Alberto Fernández) передав Хав'єру Мілею президентські стрічку і жезл.

 

52-річний економіст Мілей, який балотувався від лібертаріанської партії La Libertad Avanza («Свобода настає»), переміг за підсумками другого туру президентських виборів, що відбулися в Аргентині наприкінці листопада.

 

Серед іноземних гостей, котрі приїхали на церемонію інавґурації Мілея, був і Президент України Володимир Зеленський. Це його перший візит до Латинської Америки після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Мілей раніше неодноразово висловлювався на підтримку України та із засудженням російської агресії.

 

«Це новий початок для Аргентини, і я бажаю президентові Мілею та всьому аргентинському народові здивувати світ своїми успіхами. Я також впевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься», – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

 

У Буенос-Айресі Зеленський також зустрівся з президентами трьох латиноамериканських держав – Парагваю, Уругваю та Еквадору – а також з президентом Франції Емманюелем Макроном.

11.12.2023

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