Слово пацана

Віталій Портников

Деградовані спальні райони радянського міста, юнаки без розуміння своєї життєвої перспективи, бійки і лайка… Звичайно, життя не було таким, це спотворює наші уявлення про прекрасний і непорушний Радянський Союз – кажуть представники російської «творчої інтелігенції», пропагандисти світлого минулого, «гвардія Путіна». Звичайно, це росіяни спеціально зняли такий жахливий пропагандистський серіал, щоб спокусити культом насилля українську молодь – кажуть наші митці і журналісти. Серіал «Слово пацана» з однаковим острахом сприймається по обидва боки лінії фронту, на кілька днів ми ніби знову стали тим самим «однім народом», про який продовжує мріяти Володимир Путін.

 

 

Чому черговий кримінальний бойовик не сприймають у Росії, мені зрозуміло. Російське суспільство взагалі намагається існувати поза реальністю, навіть коли мова йде про минуле. Але очевидно, що головний сенс несприйняття історії про підліткові війни в тому, що пейзаж серіалу залишається актуальним для російської провінції, де панує той самий культ сили й відчуття вічної безвиході. Москва – а саме Москва формує суспільний погляд на твори мистецтва – такої провінції знати не бажає, їй подавай репортажі про фестивалі й хороводи. Не кажучи вже про те, що ті, хто визначає «правильний напрям» у мистецтві, як правило, оминають спальні райони самої Москви. Так що з одного боку – існує велика народна кримінальна культура з обожнюванням злочинців, пам'ятниками виконавцям шансону і всесиллям «злодіїв у законі», а з іншого на офіційному рівні робиться вигляд, що ніякого підтримуваного населенням союзу чекістів і бандитів не може бути. Ось тільки за зеком Пригожиним з вологими від натхнення очиськами бігав весь Ростов.

 

«Ростов-папа».

 

Але якщо російська реакція здається мені цілком природною, українська не перестає дивувати. Ми немов би намагаємося сховатися у фортецю культурної цнотливості від власного суспільства й не помічати його реальних проблем. Що ж, російська інтелігенція так завжди робила – і доробилися і до Сталіна, і до Путіна. Але продовжує палко любити свій бідний народ, розбещений диктаторами. Й ось це запопадливе принизливе ставлення до «богоносця» і є справжня дорога до прірви.

 

Ми перекрили доступ до російських телеканалів. Наші власні телеканали не показують російських телесеріалів, але українські підлітки все одно захоплюються російським фільмом про «пацанську романтику». Тому що він російський – чи тому що це про те, що відповідає їхньому сприйняттю реальності набагато більше, ніж українські чи західні стрічки?

 

Ми маємо усвідомлювати, що суспільство, в якому культ сили і кримінальна модель поведінки були нормою, нікуди не ділися, хоча, можливо, поступилися впливом іншій силі – військовій. Однак варто нагадати, що тільки 13 років тому половина країни обрала своїм президентом «сильного господарника» з біографією злодія-рецидивіста. І при цьому цей політичний діяч не приховував фактів свого кримінального життя, навпаки – вони допомагали його сприйняттю як «свого». І такі вибори відбулися у нас – у нас, а не в Росії.

 

Звісно, можна себе заспокоїти, що ми з іншої половини, ми голосували інакше. Але і на нашій, такій тендітній половині пропадали за Сашком Білим – зовсім не героєм російського серіалу «Бригада», й називали вулиці та провулки українських міст на честь героя. Так що не треба себе обманювати. Сприйняття кримінальної культури й поведінки як норми – це ми і є. І було б дивно, що після десятиріч виживання у кримінальній державі, у державі ГУЛАГу було б інакше.

 

В мене немає ніяких сумнівів, що єдині ліки від цієї субкультури – саме розлучення з такою державою. Але зараз у нас непрості часи. Адже будь-яка війна породжує культ сили і створює провалля між соціальними верствами. Війна – це автоматичне повернення до цінностей виживання. А цінності виживання завжди сусідять зі світом насилля, подобається нам це чи ні.

 

У такому непростому світі, звичайно ж, незатишно. Але це також реальний світ. І замість того, щоб лякатися впливу чергової російської «Бригади», давайте вже скажемо собі: те, що не відповідає світогляду людини, на неї не впливає. Мистецтво може тільки посилити твоє бачення, а не замінити його.

 

В мене немає рецепту того, як декриміналізувати свідомість тих, хто буде жити в Україні майбутнього. Однак перше, що нам для цього потрібно, – це мир. Друге – відмова від культу сили після війни, допомога кожному, хто пройшов пекло фронту, повернутися до мирного життя. Третє – боротьба з неминучою бідністю й соціальним розшаруванням. Четверте – реальна й всебічна культурна українізація життя. Ми потроху починаємо приходити до ситуації, коли українська стає мовою еліти, а російська – «языком простых людей». І якщо раніше україномовний офіціант розмовляв з відвідувачами київських ресторанів «языком бар», так зараз усе відбувається рівно навпаки. А це катастрофа, бо ми з вами вже розуміємо, що дивитимуться і читатимуть «простые люди». Не Тарковського і не Булгакова, бо це «митці окупантів», а зрозумілі серіали про своє життя. Так що українська мова, українська культура мають стати всеохопними – це і є та війна, яку ми обов'язково повинні виграти.

 

І тоді все у нас вийде. Слово пацана.

 

 

10.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
654-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
09.12.23 | | Україна
Мадуро як латиноамериканський Путін
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ніколас Мадуро оголосив частину сусідньої Ґайани – багату на нафту провінцію Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. Він вже готується анексувати її. Але чи дозволять йому це зробити США? Звісно ні.
08.12.23 | | У світі
653-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
08.12.23 | | Україна
Sound of Ukraine — вільному світу
Дзвенислава Саф'ян
13 грудня у Берліні один з найдавніших і найвідоміших оркестрів України — симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Теодора Кухара виконає уривки з сюїти "Ніч перед Різдвом" Станковича, скрипковий концерт Сібеліуса з солісткою Богданою Півненко та Симфонію № 9 Дворжака.
07.12.23 | | Штука
652-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
07.12.23 | | Україна
“Наша столітня”: повернути притомність
Олеся Ісаюк
Історія, буває, стає практичною наукою. Практицизм цей часто є саркастичним і стосується часів, коли людям, які люблять спокій, краще не жити
06.12.23 | | Галичина
Історія про кохання земне і небесне
7 та 8 грудня Львівська національна опера запрошує переглянути головну премʼєру театрального сезону – балет «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного, лібрето Василя Вовкуна та у постановці Артема Шошина.
06.12.23 | | Штука
Мужики і шляхта
Юрій Винничук
Відкидаючи українську шляхту з нашої історії, мусили би бути послідовними і відкинути Андрея та Климента Шептицьких, а також багатьох інших.
06.12.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.