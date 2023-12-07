Країни ЄУ домовилися щодо більшості правила регулювання штучного інтелекту.

Проте ще залишається кілька неузгоджених моментів.

Європейський Парламент, Єврокомісія та країни-члени Європейської Унії досягли принципової домовленості щодо нового «закону про штучний інтелект». Про це в четвер, сьомого грудня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело, знайоме з перемовинами.

Переговори про те, як слід регулювати системи штучного інтелекту (ШІ), такі як ChatGPT, почалися вдень, шостого грудня, і тривали вночі. За словами співрозмовника аґенції, у центрі уваги було питання використання можливостей ШІ у біометричних спостереженнях для захисту національної безпеки, оборони, а також для деяких військових цілей.

Уряди держав-членів Євроунії після 10-годинних обговорень пішли на компроміс задля отримання підтримки законодавців, які виступають проти здійснення контролю за біометричними даними.

Водночас, як з’ясувалося, законодавці та уряди ЄУ все ще сперечаються щодо кількох ключових питань про засадничі правила, які регулюють штучний інтелект. Про це повідомили два джерела Reuters, обізнані з цією справою. Ще належить дійти згоди в кількох ключових питаннях, таких як використання ШІ в правоохоронних органах і доступ до вихідного коду.

Рада Європейської Унії наразі відклала заплановану на четвер пресконференцію до подальшого повідомлення.

Країни Європейської Унії намагалися завершити обговорення деталей проєкту правил, запропонованого Європейською Комісією ще два роки тому, але їм було важко встигати за технологією, яка швидко розвивається. Це ускладнювало досягнення консенсусу.