Ізраїль готується затопити мережу тунелів ХАМАС у Газі.

Для цього буде використано воду зі Середземного моря.

Ізраїль підготував план затоплення системи тунелів ХАМАС під Сектором Гази. Для цієї операції буде використано воду, яку запомповуватимуть зі Середземного моря. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За даними джерел видання серед офіційних осіб США, Армія оборони Ізраїлю минулого місяця встановила п'ять великих водяних помп поблизу табору біженців Аш-Шаті у місті Газа. Кожна з них може забирати воду зі Середземного моря та перепомповувати тисячі кубометрів на годину в тунелі.

Як повідомили співрозмовники газети, Ізраїль попередив США про цей план минулого місяця. Однак рішення, реалізовувати його чи ні, ще не ухвалено. The Wall Street Journal зазначає, що думки в адміністрації президента США Джо Байдена розділилися.

Серед побоювань – потенційні збитки для водоносного горизонту та ґрунту в Секторі Гази, якщо в них проникнуть морські води та небезпечні речовини з тунелів. «Ми не впевнені, наскільки успішним буде відпомповування, оскільки ніхто не знає деталей тунелів і ґрунту навколо них. Неможливо знати, чи це буде ефективно, оскільки ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелі», – заявило інформоване джерело.