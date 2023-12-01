646-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:25 Єдине, що президент Росії Володимир Путін “поважає і розуміє” – це стандарти п’ятої статті НАТО, яка вимагає від членів альянсу стати на захист свого союзника, заявив під час дискусії в Атлантичній раді колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Ян Бжезінський. Тому, на його переконання, шлях України до членства в НАТО – це частина виграшної стратегії як для самої України, так і для всього альянсу. “Парасолька НАТО” могла б поширитись на території, підконтрольні українській владі навіть до повного звільнення окупованої частини України.

12:05 В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ХАМАС порушив угоду і обстріляв територію Ізраїля. У відповідь ЦАХАЛ відновив вогонь по ХАМАСу у Секторі Гази. Ізраїльські посадовці повідомили газеті "Ісраель а-йом", що ХАМАС відмовився виконати умови угоди, яка дала б змогу продовжити режим припинення вогню щонайменше до неділі, зусилля катарських і єгипетських посередників не допомогли: тепер, якщо ХАМАС може продовжити переговори, але вже без режиму припинення вогню.

11:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 131 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 62 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press у Харкові заявив, що війна переходить у наступну фазу. На запитання, чи задоволений він результатами українського контрнаступу, він відповів:

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї тієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але й не можу занадто сильно скаржитися. Ми хотіли отримати більш швидкі результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт. Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися".

11:25 На Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом, повідомили джерела у силових структурах, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої магістралі.

11:20 Станом на ранок на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільше –навпроти пунктів пропуску «Шегині» і «Рава-Руська». На словацькому кордоні на напрямку пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» у чергах перебуває десь 600 вантажівок, на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску «Тиса» – до 1000 вантажних транспортних засобів.

11:10 Boeing має передати США ракети великої дальності GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в грудні 2023 року, після чого їх будуть кілька місяців випробовувати, перш ніж відправлять в Україну, пише Reuters. Представник Пентагону заявив, що США очікують, що передадуть ракети на початку 2024 року "після успішної верифікації". Ракети GLSDB випускають компанії Boeing і Saab Group. Дальність ракет становить 150 кілометрів. Ракети GLSDB можна запускати в тому числі з установок HIMARS, які має на озброєнні українська армія.

11:05 Через негоду на ранок знеструмлено 66 населених пунктів (вчора було 191) в Закарпатській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 426 населених пунктів (вчора було 442). Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

10:45 Станом на 10:00 поточної доби дефіцит електроенергії у системі не фіксується, повідомили в Міненерго. Вчора для покриття потреб споживачів та промисловості використовувалася електроенергія, вироблена українськими електростанціями, екстрений імпорт не залучався, хоча в аварійний короткостроковий ремонт виходили два блоки ТЕС (один із них вже повернуто до роботи). Обмеження не застосовуються в жодній з областей, енергосистема збалансована.

10:35 Вчора, 30 листопада, середньодобова температура була на 2,6°C нижче, ніж у середу, 29 листопада, але попри похолодання, добовий максимум (зафіксований ввечері) був на 1,7% менше, ніж добовий максимум споживання 29 листопада, повідомили в Укренерго.

10:25 Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки, головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони - від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»), повідомив в ефірі телемарафону заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

162,9% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

59,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

173,2% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

257,4% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

81,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed-136/131» на агропідприємствах Баштанського району на Миколаївщині пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.

09:40 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА (72%), одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів із запущених по Україні 151 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено 136 (90%).

09:25 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавнє опитування громадської думки в Росії показало, що кількість росіян, які повністю підтримують війну в Україні, скоротилася майже вдвічі з лютого 2023 року, і що більше росіян підтримують виведення російських військ з України, ніж не підтримують. Незалежна російська опозиційна дослідницька організація "Хроники" заявила, що дані її телефонного опитування 17-22 жовтня 2023 року свідчать про те, що респонденти, які є «послідовними» прихильниками війни – ті, хто висловив підтримку війни, не підтримують виведення російських військ з Україна без того, щоб Росія досягла своїх військових цілей, і вважає, що Росія має віддавати пріоритет військовим видаткам - зменшилася з 22 відсотків до 12 відсотків між лютим 2023 року та жовтнем 2023 року. "Хроніки" заявили, що 40 відсотків респондентів підтримали виведення російських військ з України без того, щоб Росія досягла своїх військових цілей, і ця цифра залишалася постійною на рівні приблизно 39-40 відсотків протягом 2023 року. "Хроніки" заявили, що 33 відсотки респондентів не підтримали виведення Росії та виступали за продовження війни, і зазначили, що це число постійно знижувався з 47 відсотків у лютому 2023 року та 39 відсотків у липні 2023 року. Останнє опитування незалежної російської соціологічної організації «Левада-центр», опубліковане 31 жовтня, показало, що 55 відсотків респондентів вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, тоді як 38 відсотків виступають за продовження війни.

• Війна Росії в Україні створила нові та загострила існуючі соціальні протиріччя в Росії, які залишаються дуже помітними в російському інформаційному просторі, незважаючи на постійні зусилля Кремля щодо цензури. Родичі мобілізованих продовжують подавати масові скарги та заклики про допомогу мобілізованим. Російське опозиційне видання «Важные истории» повідомило 29 листопада, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році росіяни надіслали до Управління президента Росії з питань роботи зі зверненнями громадян понад 180 тис. скарг щодо питань, пов'язаних із міністерством оборони. Більшість цих скарг, як повідомляється, стосуються виплат солдатам, стану мобілізації, зниклих безвісти та поганого медичного обслуговування. Кремль також використовує нещодавню етнічну напруженість в Росії для підтримки поточних заходів з нарощування сили і з уваги до російських ультранаціоналістів, створюючи цикл, який тримає цю напруженість на передньому плані ультранаціоналістичного діалогу. ГУР повідомило, що через війну в Україні зростає протестна активність і соціальна напруженість у Росії, особливо на заході країни, і що вищі ешелони російського керівництва обговорюють цю напруженість. Цьому сприяють зростання злочинності, зловживання алкоголем, інфляція та високі ціни на споживчі товари, і багато з цих факторів, ймовірно, загострюються через триваючу російську війну в Україні. Кремлю послідовно не вдається налаштувати російське суспільство на воєнний лад для підтримки російських військових зусиль, і зміна результатів опитувань та загострення соціальної напруженості вказують на те, що напередодні президентських виборів у Росії у 2024 році ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство.

• Кремль, ймовірно, стурбований тим, як зміна сприйняття росіянами російської війни в Україні вплине на результат президентських виборів у Росії в березні 2024 року, і вживає заходів для того, щоб фактична електоральна підтримка президента Росії Путіна не ґрунтувалася на російських успіхах на полі бою.

• Речник Кремля Пєсков вчора підтвердив, що президент Росії Путін проведе і щорічний форум "Пряма лінія" в прямому ефірі, і щорічну прес-конференцію тандемом 14 грудня.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров під час свого вчорашнього виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Північній Македонії не просував кремлівську інформаційну операцію з імітації зацікавленості в переговорах, а натомість просував ескалаційну риторику щодо Молдови.

• Російські війська здійснили кілька серій ударів ракетами та безпілотниками по Україні, які вразили об'єкти цивільної інфраструктури 29 та 30 листопада. Повідомляється, що російські війська використовують українські SIM-карти "Київстар", яка мала би дозволяти російським силам використовувати мобільну мережу "Київстар" для відстеження місцезнаходження безпілотника і зміни його маршруту польоту

• Російські мілблогери стверджують, що російська військова бюрократія перешкоджає використанню та придбанню російських безпілотників російськими військами, що діють на східному (лівому) березі Херсонської області, на тлі постійних скарг на слабкість російських сил і засобів на східному березі.

• За повідомленнями, Служба безпеки України причетна до вибуху, який спричинив руйнування на ділянці Східно-Сибірської залізниці, що з'єднує Росію і Китай, в ніч на 29 листопада.

• Кремль продовжує втілювати свою стратегію повільного поглинання Білорусі через структуру Союзної держави.

• Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

• Український військовий оглядач заявив, що план російської влади сформувати два танкові батальйони приблизно за чотири місяці, використовуючи техніку з двох складів озброєння і техніки довготривалого зберігання, свідчить про нестачу боєздатної зброї та військової техніки.

• Окупаційна влада та російські чиновники продовжують зусилля з мілітаризації української молоді на окупованій території України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: