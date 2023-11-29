У Ростові зняли погруддя Врангеля.

Пам’ятник встиг постояти менше місяця, проти нього активно виступали місцеві комуністи.

У Ростові-на-Дону в середу, 29 листопада, демонтували пам'ятник одному з керівників білогвардійського руху баронові Петру Врангелю. Про це повідомив місцевий інформаційний портал «Блокнот» з покликом на інформацію місцевого відділення комуністичної партії Росії (КПРФ). Погруддя Врангеля було встановлено перед будівлею другого донського кадетського корпусу імені Ніколая II сьомого листопада, саме на 106-ту річницю жовтневого перевороту в Петрограді.

Погруддя Врангеля з'явилося з ініціативи громадської організації монархічного штибу «просветительское общество имени Александра III». Необхідні для встановлення пів мільйона рублів, як стверджується, зібрала бригада «Дон», яка бере участь у війні з Україною.

Комуністи з першого дня виступали проти встановлення пам'ятника «символу білогвардійщини та фашизму», назвавши це «ідеологічною диверсією». За їхнім твердженням, Врангель співпрацював з організаторами інтервенції до радянської Росії (Франція, Велика Британія), а також «вів перемовини з різними українськими націоналістичними силами». Вони заявили, що пам'ятник Врангелю «вносить розкол у суспільство, а це особливо неприпустимо в умовах СВО».

«Що таке, Врангеля поставили на Дону в Ростові під час спецоперації – це плювок усім солдатам та командирам в обличчя. Хто такий Врангель – відкрийте документи та почитайте. Він зрадив країну. Він продав французам та англійцям все, що тільки можна. Про що можна говорити в умовах протистояння з англосаксами, які зібрали нову Антанту, у нас виникає ще один гадюшник. Цей прищ на тілі тисячолітньої російської державності», – заявив на брифінгу голова КПРФ Ґєннадій Зюганов.

Водночас місцеві так звані z-патріоти виступали на захист пам'ятника, стверджуючи, що генерал був російським патріотом. Причому вони теж покликалися на війну в Україні як аргумент на користь доцільності встановлення пам'ятника.

Урешті-решт пам'ятник спершу накрили дерев’яною конструкцією, щоби з ним нічого не сталося, а згодом взагалі демонтували. Його подальша доля невідома.