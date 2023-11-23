НАТО створить «військовий Шенґен» у Європі.

Йдеться про те, щоб спростити переміщення військ на випадок війни з Росією.

Голова Об'єднаного командування з тилового забезпечення та логістики НАТО, генерал-лейтенант Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) запропонував створити «військовий Шенґен», який дозволить військам Альянсу вільно переміщатися всередині території блоку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На думку Зольфранка, наразі існує занадто велика бюрократична тяганина, яка заважає переміщенню військ у Європі. І проблема зволікань, за його словами, яка може спричинити поважні негативні наслідки, якщо вибухне конфлікт із Росією.

«Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження – це битва за логістику. Ми повинні бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр бойових дій задовго до того, як буде застосовано п'яту статтю. У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готовим у разі кризи чи війни», – заявив Зольфранк.

Наразі, як зазначає Reuters, силам НАТО доводиться дотримуватись багатьох внутрішніх правил учасників Альянсу. Йдеться, наприклад, про необхідність попереднього повідомлення країн щодо відправки боєприпасів через їхню територію та дотримання обмежень допустимої протяжності військових конвоїв.

Вперше ідею запровадити «військовий Шенґен» у Європі запропонував 2017 року екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес (Ben Hodges). «Сили Альянсу повинні бути здатними рухатися швидше, ніж сили Російської Федерації, якщо ми хочемо, щоб наша здатність до стримування була ефективною», – пояснив тоді свою ініціативу Годжес.

2018 року Єврокомісія склала спеціальний план щодо запровадження в Європі «військового Шенґену». До нього мають увійти Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Польща та Фінляндія. Усередині цієї території, згідно з документом, колони військовиків зможуть пересуватися без прикордонного контролю. План також передбачав, що протягом двох років країни Євроунії перевірять та у разі потреби терміново реконструюють дороги, мости та залізничні колії, які потрібні для швидкого переміщення військ та техніки НАТО.