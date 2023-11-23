Праві популісти лідирують на виборах у Нідерландах.

За даними екзитполів Партія свободи Ґерта Вілдерса здобуває 35 мандатів зі 150.

На позачергових парламентських виборах у Нідерландах, які відбулися в середу, 22 листопада, у лідери вийшла правопопулістська «Партія свободи» (Partij voor de Vrijheid – PVV) під головуванням ультраправого політика Ґерта Вілдерса (Geert Wilders). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на результати екзитполу, проведеного демоскопічним центром Ipsos.

За результатами опитувань виборців, що проголосували, праві популісти отримають у парламенті 35 зі 150 місць.

На другому місці – альянс зелених та лейбористів на чолі з єдиним лівим кандидатом Францом Тіммермансом (Frans Timmermans). Блок, згідно з опитуваннями, здобув 26 мандатів.

На третьому місці – правоцентристська «Народна партія за свободу та демократію» (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD) на чолі з чинною міністеркою юстиції та безпеки Ділан Єшілгґз-Зеґеріус (Dilan Yeşilgöz-Zegerius). За прогнозами, VVD отримає 23 місця у парламенті. Її ставлеником був прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте.

Центристська партія «Новий суспільний договір» (Nieuw Sociaal Contract – NSC) на чолі з Пітером Омціґтом (Pieter Omtzigt) отримує 20 місць.

Ґерт Вілдерс – антиєвропейський ультраправий популіст. Під час передвиборчих виступів він пообіцяв, прийшовши до влади, припинити імміграцію до Нідерландів. Вілдерс – шанувальник угорського прем’єра Віктора Орбана. Він відкрито виступає проти Євроунії, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати до бюджету ЄУ та блокувати входження будь-яких нових членів. Свого часу Вілдерс ініціював референдум в Нідерландах, аби перешкодити підписанню угоди про асоціацію між ЄУ та Україною.

Ґерт Вілдерс згідно з нідерландським законодавством першим отримає мандат на формування уряду. Проте жодна з партій переможниць наразі не висловила бажання вступати з ним в коаліцію. Тож експерти прогнозують, що формування нового уряду країни буде тривалим процесом.

Нагадаємо, що в липні цього року прем'єрміністр Марк Рютте оголосив про демісію уряду у зв'язку з розколом у його коаліції через питання міґрації. Це запустило механізм дострокових виборів. Рютте, який очолював нідерландський уряд рекордних 13 років, вирішив відмовитися від подальшої політичної кар‘єри.